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OKULDA YANGIN PANİĞİ ! ÖĞRENCİLER AĞLADI

Okulda yangın paniği ! Öğrenciler ağladı

İstanbul'da bir ilköğretim okulunun konferans salonunda çıkan yangın öğrencileri korkuttu.

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Maltepe'de bir ilköğretim okulunun konferans salonunda çıkan yangın korkuya neden oldu. Okulun içini kaplayan duman nedeniyle görevliler öğrencileri bahçeye çıkardı. Yoğun dumandan bir öğrenci etkilendi.

Yangın saat 12.00 sıralarında Gülensu mahallesinde bulunan Kaşgarlı Mahmut Ortaokulunda meydana geldi. Konferans salonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın nedeniyle okul içini duman kapladı.

KORKU VE PANİK YAŞANDI

Yangın nedeniyle kısa süreliğe korku ve panik yaşandı. Okuldaki görevliler ve öğretmenler derste olan öğrencileri okulun bahçesine çıkararak tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve çok sayıda ambulans sevkedildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda yangın söndürülerek duman tahliyesi yapıldı.

ÖĞRENCİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yangın nedeniyle bahçeye çıkarılan bazı çocukların ağladığı görüldü. Çocukları öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Dumandan hafif şeklide etkilenen bir öğrenci tedbir amaçlı ambulansa alınarak müdahale edildi.

AİLELER OKULA GELDİ

Yangın haberini alan bazı velilerin panik halinde koşarak okula geldikleri görüldü. İtfiaye ekipleri ve görevliler aileleri bilgilendirerek önemli bir durum olmadığını söyleyerek panik yapmamaları söyledi. Öğrencilerini alan veliler okuldan ayrıldı. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ve sağlık ekipleri okuldan ayrıldı. Okulda eğitime ara verildi öğrenildi.

DHA
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