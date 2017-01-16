Okulda ''yok artık'' dedirten hırsızlık !

İzmir'in Konak İlçesi'ndeki bir ilkokul binası içindeki demir kapı, öğle saatlerinde öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu sırada yerinden söküp çalan 2 kişi, polisin çalışmasıyla yakalandı. Sevk edildikleri adliyede tutuklanan ve hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıyan şüphelilerden B.S.'nin yaralama suçundan arandığı ortaya çıktı.

Eşrefpaşa Semti'ndeki bir ilkokulun müdürü geçen perşembe saat 12.30 sıralarında polise gidip, okul binası içindeki demir kapının yerinden sökülerek çalındığı yönünde ihbarda bulundu. Harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, hırsızlık olayını B.S. ve A.Y.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. 2 şüpheli Çimentepe Semti'nde yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği'ne getirilen 2 şüpheliden B.S.'nin, yaralama suçundan hakkında aranma kararı bulunduğu ortaya çıktı.

Okulun güvenlik kamerası tarafından da görüntülenen şüphelilerin, öğrenci ve öğretmenlerin okulun bahçesinde olduğu sırada soğukkanlı bir şekilde hareket ettikleri görüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.