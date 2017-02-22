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OKULLARDA 3 YENİ YABANCI DİL ÖĞRETİLECEK

Okullarda 3 yeni yabancı dil öğretilecek

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullarda öğretilebilecek yabancı dillere yenileri eklendi.

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Milli Eğitim Bakanlığı okullarda öğretilebilecek yabancı dillere Farsça, Korece ve Urduca'yı ekledi.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bazı dillerde eğitim ve öğretim yapılması hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2923 sayılı Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi ile Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkındaki Kanun'un 2'nci maddesi doğrultusunda okullarda Farsça, Korece ve Urduca dillerinin eğitim ve öğretiminin yapılması kararlaştırıldı.

AA
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