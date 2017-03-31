ÖKÜZ BOYNUZUYLA HAYATINI KAYBETTİ

Öküz boynuzuyla hayatını kaybetti

Aydın'da 4 çocuk annesi bir kadın boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti.

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Aydın'da Fatma Kiyar isimli bir kadın öküzün boynuz darbeleriyle hayatını kaybetti. Etrafına bakınan vatandaş, çalıların arasında Kıyar'ın iç organları dışarı çıkmış haldeki cesediyle karşılaştı.

Aydın'da bahçe sürmek için dağa götürdüğü öküzün saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Boynuz darbeleri ile vücudu delik deşik olan 4 çocuk annesi kadın, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.Talihsiz olay çarşamba günü Efeler'in Eğrikavak Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde çift sürmek için baktıkları iki öküzü önüne katan 53 yaşındaki Fatma Kıyar, bahçeye doğru yola çıktı. Eşinden önce sürülecek bahçeye giden Nurettin Kıyar ise tarlada eşinin gelmesini bekledi. O sırada aynı bölgede bahçesi bulunan bir çiftçi, komşusunun öküzlerini otlarken görünce, sahiplerini aramaya başladı. Akçeşme mevkisinde etrafına bakınan vatandaş, çalıların arasında Fatma Kıyar'ın iç organları dışarı çıkmış haldeki cesediyle karşılaştı.

Habertürk gazetesinden Durmuş Ali Kılınç'ın haberine göre, vatandaşların haber vermesiyle olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri gitti. Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Fatma Kıyar'ın cesedi otopsi için Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopside Kıyar'ın çok sayıda boynuz darbesine maruz kaldığı belirlendi. 4 çocuk annesi Eğrikavak Mahallesi mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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