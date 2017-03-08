Olay isim fotoğraflarını sildi

Ayşenur Balcı, Instagram hesabından pişmanlıklarını dile getirdi. Sosyal medyadaki tüm fotoğraflarını sildi. Ayşenur Balcı'nın pişmanlıklarla dolu notu ve paylaştığı fotoğraf haberimizde...

'İşte Benim Stilim'in bir dönemine damga vuran Ayşenur Balcı, Instagram hesabından pişmanlıklarını dile getirdi. Sosyal medyadaki tüm fotoğraflarını sildi.

'İşte Benim Stilim' yarışmasında bir döneme damga vuran Ayşenur Balcı, yaptırdığı estetik ameliyatlardan, sosyal medyadaki çıplak fotoğraflarına kadar gündemden düşmüyordu. Balcı, bugüne kadar yaptıklarının pişmanlığını dile getirdiği bir not paylaştı.

AYŞENUR BALCI'DAN PİŞMANLIK DOLU PAYLAŞIM

Bir dönemin tartışılan ismi Ayşenur Balcı pişmanlıklarını sosyal medyada dile getirdi. "Geçmişte yapmış olduğum bazı hatalarım oldu. Evet hayatımdaki birçok şey için pişmanım kısacası söylemek istediğim beni 'iyilik ve doğrulukla' bu yolda yalnız bırakmayan ve her zaman gücünü gölgesini hayatımda hissetmek istediğim... hayatımdaki geçmiş gelecek şimdiki zamanda olmasını dilediğim tek insan senden "Allah razı olsun Allah seni başımızdan eksik etmesin" herkesin hayatında bazı yeni sayfalar, dönüm noktaları vardır benimki de sensin ey güzel kalpli yürekli insan seni çok seviyorum Umur Yiğit Vanlı. İyilik mutluluk ve doğrulukla kalın..."

INSTAGRAM'DAKİ BÜTÜN FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ayşenur Balcı, yaptığı bu paylaşımın ardından, çok tartışılan fotoğraflarını da kaldırarak pişmanlığını bu şekilde de gösterdi.

İşte paylaştığı not:



