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OLAY PANKARTLA İLGİLİ TÜRKİYE DE HAREKETE GEÇTİ.

Olay pankartla ilgili Türkiye de harekete geçti.

İsviçre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan silahlı pankart ile ilgili soruşturma başlattı. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma açtı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsviçre'de terör örgütleri PKK, DHKP/C ve YPG'nin de aralarında bulunduğu gruplar tarafından düzenlenen "hayır" mitinginde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren pankartı açan şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

İSVİÇRE DE SORUŞTURMA AÇTI

Başkent Bern'de düzenlenen ve aralarında terör örgütleri yanlılarının da katıldığı mitingde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı başına silah dayalı halde gösteren ve "Erdoğan'ı kendi silahıyla öldürün" ibaresinin bulunduğu skandal pankart hakkında Bern-Mittelland Savcılığı soruşturma başlattı. Bern Kantonu Polis Sözcüsü Dominik Jäggi, soruşturmanın "Alenen suça ve şiddete çağrı" çerçevesinde başlatıldığını söyledi.

Polisin söz konusu pankartı dünkü miting esnasında tespit ettiğini ve derhal işlem başlatıldığını kaydeden Jäggi, pankart nedeniyle şu ana kadar gözaltı işlemi olmadığını belirtti.

Bern Belediye de devrede

Öte yandan İsviçre basınına yansıyan haberlere göre, Bern belediyesi de mitingle ilgili soruşturma açılması için ayrıca harekete geçti. Bern güvenlik müdürü Reto Nause, mitingle ilgili izin koşullarının yerine getirilmemesi nedeniyle de soruşturma yürütüldüğünü doğruladı.

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Türkiye'den söz konusu pankarta yoğun tepki gösterilmiş, İsviçre'nin Ankara Büyükelçisi Walter Haffner Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak, derhal adli tedbirler alınması istenmişti.

DHA
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