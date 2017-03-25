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OLAY ŞEYH SAİT PANKARTIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Olay Şeyh Sait pankartıyla ilgili açıklama

Diyarbakır'da üzerinde Başbakan'ın fotoğrafının da bulunduğu, "Her evet Şeyh Sait ve arkadaşlarına bir fatihadır" yazılı pankartın AK Parti ile ilgisinin olmadığı bildirildi.

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AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet  Sorgun, Diyarbakır'da asılan pankarta ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Pankart nedeniyle özellikle sosyal medyada orantısız şeyler yapmaya  kalkanların olduğunu belirten Sorgun, AK Parti'nin bütün kurumsal seçim  malzemelerinin, billboard, pankart, ilan ve görsellerin "kararımızevet.com"  internet sitesinde yer aldığını belirtti.

Kurumsal bir parti olduklarını vurgulayan Sorgun, "Sitemizde yer alan  görseller, afişler ve pankartlar dışındakiler asla bizi bağlamaz. Diyarbakır  teşkilatımız ile de görüştük. Onların da bilgisi dışında olduğunu öğrendik. Bu  noktada kim asmışsa, sorumluluk onlardadır. Pankartın AK Parti ile hiçbir ilgisi  yoktur." diye konuştu.

Sorgun, konu hakkında gerekli araştırmaların yapıldığını, pankartı  asanlara ilişkin de çalışma başlatıldığını kaydetti.

AA
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