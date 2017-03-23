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''ÖLDÜ'' MESAJI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

''Öldü'' mesajı ortalığı karıştırdı

Şarkıcı Onur Akay'ın Twitter'dan paylaştığı bir bilgi ortalığı karıştırdı.

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Şarkıcı Onur Akay'ın twitter hesabından paylaşılan 'Devran Çağlar hayatını kaybetti' mesajı ortalığı karıştırdı... hurriyet.com.tr'nin ulaştığı Devran Çağlar "Ben ölmedim, büyük bir yanlışlık olmuş. Telefonlara cevap vermekten bıktım. Ailem büyük panik yaşadı" dedi. Onur Akay ise twitter hesabının hacklendiğini söyledi.

Sosyal medyada sık sık vefat haberleri vermesiyle tanınan şarkıcı Onur Akay'ın twitter hesabından atılan bir mesaj ortalığı karıştırdı. Akay'ın twitter hesabından bir dönem yıldızı paylayan şarkıcı Devran Çağlar için  'Hayatını kaybetti' mesajı paylaşıldı. Ancak Onur Akay, kendisinin böyle bir haber paylaşmadığını,  twitter hesabının hacklendiğini söyledi. 

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Devran Çağlar ise "Ben ölmedim, büyük bir yanlışlık olmuş.  Telefonlara cevap vermekten bıktım. Ailem büyük panik yaşadı" dedi.

Onur Akay'ın twitter hesabından "Devran Çağlar yaşadığı Almanya'da kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastanede vefat etti. Nur içinde yatsın..." mesajı paylaşılmıştı.

DEVRAN ÇAĞLAR KİMDİR?

1 Ocak 1963 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. 90’lı yılların ünlü arabesk şarkıcıları arasında olan bir zamanlar adından söz ettiren Devran Çağlar ayrıca 3 sinema filminde de rol almıştır. Rol aldığı sinema filmleri; Acılar İçinde, İtirazım Var ve Bir Kadın Yüzünden.

Hürriyet
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