ÖLDÜKTEN 1 AY SONRA TELEFONUNDAN SİNYAL ALINDI !

Öldükten 1 ay sonra telefonundan sinyal alındı !

Adana'da geçtiğimiz yıl cinayete kurban giden Türkan Sarıkaya'nın telefonundan sinyal alındığı tespit edildi.

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Adana’da eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülen 28 yaşındaki Türkan Sarıkaya cinayetinde, soruşturmanın yönünü değiştirebilecek yeni bir gelişme oldu. Polis, Türkan Sarıkaya'nın telefonuna ait SIM kartının cinayetten 1 ay sonra sinyal verdiğini tespit etti.

Akşam gazetesinden Soner Kan'ın haberine göre, Adana'da 8 Şubat 2016 tarihinde Bünyamin F. tarafından dövülerek öldürülen Türkan Sarıkaya (28) cinayetiyle ilgili yeni bir delil ortaya çıktı. Olay gecesi SIM kartı kırılarak bloke edilen genç kıza ait telefon hattı, cinayetten bir ay sonra yeniden sinyal verdi.

Sarıkaya’nın ailesi, hattın açık kalması için düzenli ödediği faturalarda 2016 Mart ayında artış olduğunu fark edip, bunun kırılarak imha edilen cep telefonunun açılarak kullanıldığı anlamına geldiğini savundu. Mahkeme, hatta ait haberleşme tespit (HTS) kayıtlarının incelenip Sarıkaya ile cinayet zanlısı arasındaki Whatsapp görüşmelerinin mercek altına alınmasına karar verdi.

Akşam
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