Öldürdüğü çocuğun cesedini yerken yakalandı

Kan donduran vahşi olay Hindistan'da yaşandı. 20'li yaşlarında olduğu açıklanan Nazım Miyan isimli yamyam, öldürdüğü 7 yaşındaki küçük çocuğun cesedini yerken annesine yakalandı.

Annesinin polisleri aramasıyla yakalanan yamyam, halk tarafından linç edilmek istendi.

İDAMI İSTENİYOR

Polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, boş bir evde çocuğun cesediyle birlikte bulunan Nazım Miyan'ın cesedi parçalara ayırdığı ifade edildi.

Miyan'ın götürüldüğü polis merkezi önünde toplanan yüzlerce kişi yamyam katilin idam edilmesini talep etti.