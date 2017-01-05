SON DAKİKAİZMİR'DE TERÖR SALDIRISI: 2 ŞEHİT, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

ÖLDÜRDÜĞÜ EŞİNİN CESEDİNİ GETİRDİ

Öldürdüğü eşinin cesedini getirdi

Boğazını kestiği eşinin cesedini jandarmaya getirdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Boğazını kestiği eşinin cesedini jandarma komutanlığına getiren zanlı, aynı bıçakla kendini de yaraladı

Çatalca'da, otomobilde tartışıp boğazını keserek  öldürdüğü eşi İlknur Hare'nin (22) cesedini Jandarma komutanlığına getiren Gökhan  Hare, bıçakla kendini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrılan Gökhan  Hare, yanında eşinin cesediyle Gümüşyaka Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Eşinin boğazını keserek öldürdüğünü itiraf eden Hare, aynı bıçakla  kendini de yaraladı.

Gökhan Hare Silivri Devlet Hastanesine kaldırılırken, İlknur Hare'nin  otomobildeki cesedi, ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

803
Tecavüz girişimi için karar verildiTecavüz girişimi için karar verildi
ABD'li komutandan Türkiye mesajıABD'li komutandan Türkiye mesajı
O lokantanın sahibi konuştu !O lokantanın sahibi konuştu !
Kebapçıya silahlı saldırı !Kebapçıya silahlı saldırı !
İzmir'de baskın yapılan evlerden çıkanlar...İzmir'de baskın yapılan evlerden çıkanlar...
Çorum Valisi Kılıç: "Çoban ithal edeceğiz"Çorum Valisi Kılıç: "Çoban ithal edeceğiz"
8.000 Türk askeri emir bekliyor !8.000 Türk askeri emir bekliyor !
O ülkede şok operasyon !O ülkede şok operasyon !
TSK: Sözde emir ile birlikte 38 terörist öldürüldüTSK: Sözde emir ile birlikte 38 terörist öldürüldü
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS