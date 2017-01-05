Öldürdüğü eşinin cesedini getirdi

Boğazını kestiği eşinin cesedini jandarma komutanlığına getiren zanlı, aynı bıçakla kendini de yaraladı

Çatalca'da, otomobilde tartışıp boğazını keserek öldürdüğü eşi İlknur Hare'nin (22) cesedini Jandarma komutanlığına getiren Gökhan Hare, bıçakla kendini de yaraladı.

Alınan bilgiye göre, çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrılan Gökhan Hare, yanında eşinin cesediyle Gümüşyaka Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Eşinin boğazını keserek öldürdüğünü itiraf eden Hare, aynı bıçakla kendini de yaraladı.

Gökhan Hare Silivri Devlet Hastanesine kaldırılırken, İlknur Hare'nin otomobildeki cesedi, ön otopsinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.