ÖLDÜRMEYE GİTTİĞİ SİLAHLA ÖLDÜ

Öldürmeye gittiği silahla öldü

Adana'da ablasının ilişki yaşadığı adamı öldürmeye giden erkek kardeş götürdüğü silahla öldürüldü.

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Adana'da ablasının ilişki yaşadığı 2 çocuk babası Sadullah Duran'ı (31) vurmaya giden Sadullah Tarhan (25), arbede sırasında kendi silahından çıkan saçmalarla hayatını kaybetti. Ölen gencin cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cinayete karıştığı gerekçesiyle Hamdullah Tarhan (27), dayı Hatip Bağlayan (44) ile Sadullah Duran gözaltına alındı.

Merkez Seyhan ilçesinin Gülbahçe mahallesinde oturan 2 çocuk babası Sadullah Duran, eşinin yeğeni Özlem Tarhan (28) ile 2 yıl önce duygusal ilişki yaşamaya başladı. Özlem Tarhan'a, "Karımı boşayıp seni alacağım" diyen Sadullah Duran, sözünü tutmayınca, genç kadın ayrıldı. Yasak ilişkiyi Özlem Tarhan'ın ailesi öğrendi.

TEYZASİNİN KOCASIYLA NİŞANLANDI

Sadullah Duran evli olmasına rağmen, aile Özlem Tarhan'ı kuma olarak teyzesinin kocası ile evlendirmeyi kabul etti. Aile arasında 8 ay önce nişan yapıldı, düğün için de bir ay sonrasına gün kesildi. Aradan geçen zamana rağmen "Maddi imkanlarım yetersiz, param yok" diyen Sadullah Duran, Özlem Tarhan ile olan nişanı bozdu.

NİŞAN BOZULUNCA SİLAHLAR PATLADI

Nişanın bozulmasına sinirlenen genç kadının kardeşleri Sadullah Tarhan ile ağabeyi Hamdullah, evlerindeki pompalı tüfeği alıp, Sadullah Duran'ın evine gelip tehdit etti. 2 kardeş, havaya 2 el ateş açtıktan sonra, Duran'ı evden çıkarıp karanlık sokağa doğru sürüklemeye başladı. 

KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN YEĞENİNİ VURDU

Silah seslerine Sadullah ile Hamdullah Tarhan'ın dayısı ve aynı zamanda Sadullah Duran'ın eniştesi olan Hatip Bağlayan geldi. Yeğenlerinin elinden tüfeği alan Hatip Bağlayan, Sadullah Duran'ı uzaklaştırdı. Silahı geri almak isteyen Hamdullah Tarhan ile dayı arasında arbede yaşandı. Bu sırada tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Sadullah Tarhan'a isabet etti. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Sadullah Tarhan, yapılan ilk müdahalenin ardından Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi ancak kurtarılamadı. Ölen gencin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, cinayete karışan Hamdullah Tarhan, dayı Hatip Bağlayan ile Sadullah Duran'ı gözaltına aldı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

DHA
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