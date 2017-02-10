Öldürüp çukura atmışlardı ! İşte verilen ceza

Kayseri'nin Özvatan İlçesinde, 2 yıl önce tabancayla başından vurularak öldürülen ve cesedi bir çukura atılan 2 çocuk annesi Hülya Irmak cinayetiyle ilgili olarak tutuklu yargılanan 1'i kadın 3 sanık, 25'er yıl hapis cezasına mahkum oldu.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Sezer Doğan (30), Mustafa Akbaş (32), Selin Çapraz (28) ile öldürülen Hülya Irmak'ın (24) şikayetçi annesi ve babası katıldı. İddiaya göre, kıskançlık sonucu çıktığı belirtilen kavgada, Hülya Irmak'ı öldürmek suçundan tutuklu bulunan Mustafa Akbaş, mahkemede yaptığı savunmada, "'Suçlamaları kabul etmiyorum. Cinayeti ben işlemedim" dedi.

Tutuklu diğer sanık Sezer Doğan ise savunmasında, "Selin, sevgilim olur. Selin'le Mustafa'nın evinde bir dönem kaldık. Hülya'yı buradan tanırım. Mustafa'nın sevgilisidir. Olayla ilgili bilgim bu kadardır" diye konuştu.

Cinayete yardım ve yataklık iddiasıyla tutuklu bulunan Selin Çapraz ise gözyaşları içinde yaptığı savunmada, "Suçsuzum. Ben, cinayet işlemedim. Olayı polisten gizlemedim" diyerek tahliyesini istedi.

DÖVMEDEN TEŞHİS EDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti yargılama sonunda başından ateş edilerek öldürüldükten sonra çukura atılan ve cesedi kolundaki gül dövmesinden teşhis edilen Hülya Irmak cinayetiyleli gili olarak sanıklar Sezer Doğan, Mustafa Akbaş, Selin Çapraz'a "kasten adam öldürmek" suçundan 25'şer yıl hapis cezası verdi. Karar sonrası sanıklardan Selin Çapraz ve sanık yakınları gözyaşlarına boğuldu.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

Kayseri'nin Özvatan İlçesi Kermelik Mahallesi Hamam mevkisinde 28 Kasım 2015'te iki vatandaş, arazideki bir çukurda kadın cesedi gördü. Durum jandarmaya bildirildi. Gelen jandarma ekibinin yaptığı incelemede, çürümeye başlamış cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatan jandarma, kayıp ihbarında bulunan ailelerle iletişime geçti. Olayla ilgili polisten de destek alan jandarma, kayıp ihbarında bulunan aileleri teşhis için morga götürdü. Yakınları, öldürülen kadını, kolundaki gül dövmesinden tanıdı. Cesedin, eşinden ayrı yaşayan 2 çocuk annesi Hülya Irmak'a ait olduğu belirlendi.

AYRI YAŞADIĞI EŞİ ÜZÜNTÜSÜNÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞTI

Hülya Irmak'ın yapılan otopsisinde ise, başına bitişik atışla sıkılan tek kurşunla öldürüldüğü ortaya çıktı. Genç kadının öldürülmesinin ardından, ayrı yaşadığı eşi Fırat Irmak da sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi. Fırat Irmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Çocuklarımın annesi Hülya Irmak Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Çok üzgünüm gerçekten. Kimse neden, niçin diye sormasın. Çok üzgünüm, konuşacak halim yok. Canımdan can koptu" ifadelerini kullandı. Eşinin mezarı başındayken çekilmiş fotoğrafını da yayınlayan Irmak, "Toprağın buz gibi sen üşürsün orada. Yanındayım. O kadar soruyla geldim. Hepsini sordum tek cevap alamadım. Hakkım varsa sana gani gani helal olsun. Sen de helal et" paylaşımında bulundu.