Ölen annesi erkek çıktı !

Müge Anlı’nın programında gündeme gelen akıl almaz olay şöyle gelişti: 8 Mart’a Kumburgaz’da oturan ve ‘Handan’ isimli bir butiği işleten Şükran Aktaş (60), fenalaşarak Silivri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aktaş tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Doktorlar, Aktaş’ın ölümünü şüpheli bulunca ceset Adli Tıp’a kaldırıldı. Adli Tıp’ta yapılan incelemede Aktaş’ın erkek olduğu ortaya çıktı. Bu ilginç durum, Aktaş’ın eşi ve 22 yaşındaki kızına bildirildi. Genç kız, aldığı bu haberle şoke olup sinir krizleri geçirirken eşi “Nasıl olur, benim eşim kadın, üstelik benden bebek dünyaya getirdi” dedi.

Hemşirelik yapmış

Olaya polis el koydu ve kocanın ifadesine başvurdu. Aldığı habere inanamadığını belirten koca “Eşim yıllarca Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalıştı. Benden hamile kaldığını söylemişti. Bebeğimiz dünyaya geldi. Olanlara inanamıyorum” dedi. Aktaş’ın kızı ise yıllarca anne bildiği kadının erkek çıkması üzerine bunalıma girdi. Genç kızın “Peki benim gerçek ailem kim” diyerek gözyaşları döktüğü öğrenildi.

Gerçek Şükran konuştu

Araştırmalarını sürdüren polis, ölen kişinin Nail Ç. olduğunu, Şükran Aktaş’a ait nüfus cüzdanı kullandığını tespit etti. Polisin ulaştığı gerçek Şükran Aktaş “Yıllar önce nüfus cüzdanımı kaybetmiştim. Beni polis merkezine çağırdılar. Ölü göründüğümü söylediler. Ben hayattayım. Yıllar önce çalınan nüfus cüzdanımla neler yaşanmış. Sen de şoktayım” dedi.

Doğum yaptırıyordu

Kumburgaz’dan telefonla Müge Anlı’nın programına bağlanan vatandaşlar, duyduklarına inanamadıklarını söyledi. Adının Merve olduğunu söyleyen bir kadın “Kumburgaz’da herkes onu tanır. Handan butiğin sahibiydi. Çok candan biriydi. Onun erkek olduğunu hiç kimse anlayamazdı. Kadından daha kadındı” dedi. Olayla ilgili konuşan muhtar ise “Bir kez gördüm. Erkek olduğunu duyunca ben de çok şaşırdım. Hiç öyle bir görüntüsü yoktu” diye konuştu.

Ailesi de şokta

Nail Ç.’nin ailesi de olan bitenleri duyunca şoke oldu. Nail Ç.’nin ağabeyi “Bir gün köye geldi, askere gideceğini söyledi. Evraklarını aldı ve gitti. O günden sonra kendisinden haber alamadık” diye konuştu.

Gerçek aile kim?

Cevap bekleyen bir başka soru ise Nail Ç.’nin 22 yaşına kadar büyüttüğü kızının gerçek ailesinin kim olduğu. Polis Nail Ç.’nin ilk başlarda “Fakir bir aileden evlatlık aldım” dediği o aileyi bulmaya çalışıyor.

Nasıl hemşirelik yaptı?

Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yıllarca hemşirelik yaptığı ortaya çıkan Nail Ç. ölümünün ardından pek çok soru işareti bıraktı. Erkek olduğunu nasıl gizlemişti? Hemşirelik diploması sahte miydi? En önemlisi doktorlar onun hemşire olmadığını nasıl anlamamışlardı? Polis şimdi tüm bu soruların yanıtını arıyor.

Cezaevinde sakalı çıkınca!

Müge Anlı’nın programına Eskişehir’den bağlanan bir başka kadın izleyici ise “Biz Edirne’de otururken Handan annemlerle gün yapardı. Dünya güzeli bir kadın görüntüsü vardı. O zaman 20’li yaşlardaydı. Ben 10 yaşlarındaydım. Bizi sürekli bakkala gönderir jilet aldırırdı. Annem duyunca bu konuyu araştırdı. Meğer sakalı çıkıyormuş, gizli gizli tıraş oluyormuş. Olay ortaya çıkınca ortadan kayboldu. Bir kaç yıl sonra hapse düştüğünü öğrendik. Kadın olarak hapse düşmüş, zamanla sakalı çıkınca erkek olduğu anlaşılmış. O yıllarda gazetelere haber olmuştu” dedi.

‘Bebeği fakirden aldım!’

Kumburgaz’dan bağlanan bir başka izleyici ise gerçek adı Nail Ç. olan kişiyle ilgili şu bilgileri verdi: “Kumburgaz’ın eskileri Nail’i tanır. O yıllarda erkek olarak denize giriyordu. Bir gün kadın mayosuyla denize girdiğini gördük ama henüz ameliyatla kadın olmamıştı. Ondan birkaç gün sonra kucağında bir bebek gördüm. Kendisine sordum, fakir bir kadından evlatlık olarak aldığını söyledi. Sonra da ortadan kayboldu.”