''ÖLENE KADAR'' DİZİSİNDE ERKEN AYRILIK

''Ölene Kadar'' dizisinde erken ayrılık

Atv'nin yeni dizisi 'Ölene Kadar'da yönetmen değişikliğine gidildi.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

RaniniTV'nin haberine göre yönetmen Umur Turagay koltuğunu Feride Kaytana teslim etti. 'Suskunların yönetmeni olarak tanınan Umur Turagay, her hafta 140 dakika dizi çekmeyeceğini dile getirmişti. Daha önceki projesi 'Suskunlar' dizisini bir bölüm çekmiş daha sonra bayrağı başka bir yönetmene devretmişti. Yönetmen bu kez son projesi 'Ölene Kadar' dizisini dört bölüm olarak çekti. Sonrasında ise koltuğunu 'Yüksek Sosyete' dizisinin yönetmeni Feride Kaytan'a bıraktı.

225
Otopsi raporunda korkunç detayOtopsi raporunda korkunç detay
Recep İvedik'e o ülkeden çok sert tepkiRecep İvedik'e o ülkeden çok sert tepki
Otomatik zincir sistemi geliştirdiOtomatik zincir sistemi geliştirdi
Eşini başka adamla yakalayınca...Eşini başka adamla yakalayınca...
İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?İdris Bal'a partiyi FETÖ mü kurdurdu?
26 mahkumun başları kesilerek öldürüldü26 mahkumun başları kesilerek öldürüldü
Hülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastıHülya Avşar'ın teyzesinin evini su bastı
PKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktıPKK'ya yardım edenlerin evinden bakın ne çıktı
Pınar Altuğ'un elbisesi olay olduPınar Altuğ'un elbisesi olay oldu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS