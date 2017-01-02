ÖLENLER ARASINDA ALMAN VATANDAŞI DA VAR

Ölenler arasında Alman vatandaşı da var

İstanbul'daki terör saldırısında ölenler arasında Alman vatandaşı Türkler'in de olduğu ortaya çıktı.

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İstanbul Ortaköy’de yılbaşı akşamı gerçekleştirilen kanlı saldırıda ölen 39 kişi arasında iki Alman vatandaşının olduğu ortaya çıktı.

Alman basınının polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberlere göre, Bavyera Eyaletinde bulunan Landsberg am Lech’te yaşayan iki Alman vatandaşı İstanbul’daki gece kulübü saldırısında yaşamını yitirdi.

İkisi de Türk kökenli iddiası

Bayerische Rundfunk’un Oberbayern Nord polisine dayandırdığı habere göre, Türk konsolosluk yetkilileri ölenler konusunda kendilerini bilgilendirdi. Buna göre hayatını kaybedenlerden biri Landsberg’e bağlı Kaufering kasabasında yaşayan 26 yaşındaki bir Alman vatandaşı. Diğer kişi ise Landsberg’de yaşayan 1988 doğumlu başka bir Alman. Landsberg Şehir Sözcüsü Andreas Ledhang’ın Bayerische Rundfunk’a verdiği bilgiye göre, her iki kişinin de isimleri Türk ismi.

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