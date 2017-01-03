Ölenler listesinde ismi vardı ! Açıklama yaptı

1 Ocak sabahı ismi 'ölenler listesinde' yer alan armatör Mustafa Barın'ın Reina saldırısından Beşiktaş meydanındaki yoğun trafik sayesinde kurtulduğu ortaya çıktı.

İstanbul Ortaköy’deki İstanbul’un simge mekanlarından Reina’ya yılbaşı gecesi düzenlenen hain saldırıda 11’i Türk vatandaşı 39 kişi yaşamını yitirdi, 65 kişi de yaralandı. Gece saat 01:15 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonrası Emniyet güçleri saldırganı yakalamak, sağlık ekipleri de yaralananları hastanelere sevk etmek için alarm durumuna geçti.

Saldırı sonrası acı mesai yapan diğer bir kurum ise Adli Tıp oldu. Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu morguna saat 02:00’den itibaren 39 ceset getirildi. Yakınlarına ulaşamayan, hastanelerde onları yaralı olsa dahi bulamayanlar da çaresiz bir şekilde buraya geldi.



İSİM KARIŞIKLIĞI



Ne olduysa günün ilk ışıklarında oldu. Armatör Mustafa Barın’ın ismi bir şekilde adli tıptaki ‘Reina’dan gelen cenazeler’ listesine girdi. Adli tıptaki listede ve televizyonlardaki bültenlerde Mustafa Barın’ın adını görenler ise buraya akın etti. Yaşlı gözlerle Barın’ın cenazesini teslim almak için bekleyen yakınlarına ‘dönün’ çağrısı ise bizzat öldüğü sanılan genç işadamından geldi. Mustafa Barın’ın aslında ölmediği isminin bir şekilde listeye girdiği ortaya çıktı.



“SABAH KALKINCA GÖRDÜM”

Haber kanallarında ve internet sitelerinde gün boyunca ‘terör kurbanı’ olarak yer bulan Barın ise yaşadıklarını Sözcü’ye anlattı.

Yılbaşı gecesi bir grup arkadaşıyla evinin bulunduğu Florya’daki bir eğlence mekanından saat 23:30 sıralarında ayrıldığı belirten Barın “Yeşilköy’e uğrayıp oradan Reina’ya gitmek için Beşiktaş’a doğru hareket ettik. Trafik zaten yoğundu. Beşiktaş meydana geldiğimize Ortaköy istikameti kilitlenmişti. İki seçeneğimiz vardı. Ya dur-kalk devam edip 20-25 dakikada Reina’ya varacaktık ya da geri dönecektik. Biz de geri dönmeye karar verdik. Saat 00:45 civarıydı. Yani trafikte kalıp mekana devam etsek büyük ihtimal biz de ölmüş olurduk” dedi.



Bir süre trafikte kaldıktan sonra Florya’daki evine gelip uyuduğunu belirten Mustafa Barın “alkol aldığım için sabaha kadar deliksiz uyudum. Saat 9 gibi tuvalete gitmek için uyandım. Telefonuma bir baktım ki ne göreyim. Yüzlerce cevapsız çağrı yüzlerce mesaj. Hemen geri dönüş yapıp adli tıpta beklediğini gördüğüm yakınlarım dahil herkesi ‘yaşadığımdan’ haberdar ettim” diye konuştu.



Annesinin yaşlı ve hasta olduğunu belirten Barın “İyi ki anneciğim görmeden yanlış anlaşılma düzeltildi. Yoksa sonuçları daha kötü olabilirdi” dedi.

İSMİ NASIL O LİSTEYE GİRDİ



Adının adli tıptaki listeye nasıl girdiğini anlamadığını belirten Barın “Ben Reina’nın müdavimlerindenim. Her hafta birkaç kez giderdim. En son Cuma günü gittim. Hatta ‘canım çok sıkıldı, mekan üstüme üstüme geliyor’ deyip, ertesi gün yani yılbaşı gecesinde gelmek için ayrıldım. Masadan kalkmadan önce Kenan (saldırıda yaşamını yitiren Reina çalışanı garson Kenan Kutluk) ricam üzerine fotoğrafımı çekti. Mekanda çalışan herkes beni tanır. Hatta hep barın önünde otururum. Muhtemelen saldırıda ölen bir başkası ile beni, çalışanlardan birisi, karıştırmış olabilir” yorumunda bulundu.



Hain saldırıda yaşamını yitiren Reina çalışanlarının hepsini tanıdığını ve çok üzüldüğünü belirten armatör Mustafa Barın “hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. İnşallah bu terör belası bir an önce biter. Benim de hep yakındığım İstanbul trafiğinin bu kez hayatımı kurtarmış olması da acı bir hatıra” diye konuştu.