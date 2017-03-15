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OLTAYA BALIK YERİNE KALAŞNİKOF TAKILDI

Oltaya balık yerine kalaşnikof takıldı

Adana'da Seyhan Nehri kenarındaki bir amatör balıkçının oltasına kalaşnikof silah takıldı.

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Adana'da Merkez Seyhan İlçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde oturan Bahri Zeydanlı, öğle saatlerinde balık tutmak için Seyhan Nehri kıyısına geldi. Bahri Zeydanlı'nın balık tutmak için salladığı oltasına, balık yerine kalaşnikof silah takıldı. Zeydanlı oltasının ucunda silahı görünce şaşkınlık yaşadı.

Uzun süre suyun içerisinde kaldığı için paslanıp, bazı bölümlerinde parçalanmış olan silahı kıyıya çıkaran Zeydanlı, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, silahı balistik inceleme için kriminal laboratuvarına götürdü.

Oltaya balık yerine kalaşnikof takıldı

DHA
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