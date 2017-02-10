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ÖLÜM BİLE BARIŞTIRAMADI

Ölüm bile barıştıramadı

Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy, yönetmen Ayşe Ersayın'ın cenazesinde bile yan yana gelmedi.

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Geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yuman usta yönetmen Ayşe Ersayın'ın cenazesinde yıllardır küs olan Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan yan yana gelmedi.

Sezen Aksu, Nilüfer ve Bülent Ersoy'un da aralarında bulunduğu ünlü isimlerin klip yönetmeni Ayşe Ersayın, son yolculuğuna uğurlandı. Bülent Ersoy, küs olduğu Ajda Pekkan'la karşılaşmamak için akla karayı seçti.

AJDA PEKKAN'IN GİTMESİNİ BEKLEDİ

'Diva', Merdivenköy Mezarlığı'nda Ayşe Ersayın defnedilirken VIP minibüsünden inmedi. Ajda Pekkan'ın gitmesini bekledi. Sonra Ayşe Ersayın'ın kabri başında dua etti.

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AJDA PEKKAN DAVAYI KAZANMIŞTI

Ajda Pekkan, 2013'te kendine 'Ucube' ve 'Hödük' diyen Bülent Ersoy'u mahkemeye vermiş, davayı kazanmıştı.

AYŞE ERSAYIN, AJDA PEKKAN'IN EVİNDE KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ

Birçok ünlü ismin klip ve TV programlarını yöneten Ayşe Ersayın (63) çarşamba sabahı sıkı dostu Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki evinde kalp krizi geçirmiş, hayatını kaybetmişti.

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