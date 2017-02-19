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ÖLÜM HABERLERİ HASTANEYİ YASA BOĞDU

Ölüm haberleri hastaneyi yasa boğdu

İnegöl Devlet Hastanesi personellerinin art arda ölümleri hastaneyi yasa boğdu.

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İnegöl Devlet Hastanesi personellerinden art arda gelen vefat haberleri, hastane personelini yasa boğdu.

İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümünde görevli 28 yaşındaki Nazen Karakütük'ün ardından vefat eden hemşire Songül Taşdemir için veda töreni düzenlendi. İki yıldan bu yana İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisinde görev yapan 43 yaşındaki Songül Taşdemir, 8 ay önce yakalandığı amansız hastalıkla mücadelesini kaybetti. Pankreas kanseri tedavisi gören hemşire, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde dün gece hayatını kaybetti.

Başhekim Dr. Hayrettin Göçmen ile yöneticiler ve sağlık çalışanlarının da katıldığı törende gözyaşları sel oldu.

Ölüm haberleri hastaneyi yasa boğdu

Ölüm haberleri hastaneyi yasa boğdu

İHA
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