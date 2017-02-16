Ombudsmana evlilik programından şikayet yağıyor

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) TBMM’ye sunduğu 2016 yılı faaliyet raporunu değerlendirmek için gazetecilerle bir araya geldi.

Malkoç, kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilenler hakkında, "Kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ şüphesiyle ihraç edilen kamu mensupları bize gelemiyor. Çünkü KHK ile yapılan ihraçlar bizim alanımıza girmiyor. Yasama faaliyeti sayılıyor. Fakat FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var" dedi.

İLGİNÇ BAŞVURULAR

Malkoç yapılan ilginç başvurulara da bazı örnekler verdi.

Bir çocuğun kuruma başvurarak, "Annem cep telefonumu aldı, alın bana verin" dediğini aktaran Şeref Malkoç, bir başka başvuru için de, "Bir ilimizden bir vatandaşımız, 'Televizyonlardaki evlilik programı duyurusuna beni de çağırdılar, katıldım ama beni evlendirmediler. Masraflarını o kurumdan alın, bana verin" dediğini aktardı.