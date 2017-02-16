  • ''İç savaş çıkar'' diyen AK Partilinin istifası istendi
  • Öğrencilere yeni tacize kapı açılmış
  • FETÖ'nün teğmeni itiraf etti: ''Evet PKK'lıyım''
  • El Bab operasyonu bitti
  • Kadın terörist bombayı böyle patlattı

OMBUDSMANA EVLİLİK PROGRAMINDAN ŞİKAYET YAĞIYOR

Ombudsmana evlilik programından şikayet yağıyor

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç vatandaşlardan zaman zaman komik başvurular olduğunu söyledi. Malkoç evlilik programlarını örnek gösterdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun (Ombudsmanlık) TBMM’ye sunduğu 2016 yılı faaliyet raporunu değerlendirmek için gazetecilerle bir araya geldi.

Malkoç, kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ şüphesiyle kamudan ihraç edilenler hakkında, "Kanun hükmünde kararnameler ile FETÖ şüphesiyle ihraç edilen kamu mensupları bize gelemiyor. Çünkü KHK ile yapılan ihraçlar bizim alanımıza girmiyor. Yasama faaliyeti sayılıyor. Fakat FETÖ şüphesiyle idari kararla ihraç edilen ve bize başvuran 438 kişi var" dedi.

İLGİNÇ BAŞVURULAR

Malkoç yapılan ilginç başvurulara da bazı örnekler verdi.

Bir çocuğun kuruma başvurarak, "Annem cep telefonumu aldı, alın bana verin" dediğini aktaran Şeref Malkoç, bir başka başvuru için de, "Bir ilimizden bir vatandaşımız, 'Televizyonlardaki evlilik programı duyurusuna beni de çağırdılar, katıldım ama beni evlendirmediler. Masraflarını o kurumdan alın, bana verin" dediğini aktardı.

Habertürk
371
-
Kasım ayı işsizlik oranları belli olduKasım ayı işsizlik oranları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıpCumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük ayıp
Sinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddiaSinan Oğan'dan Ak Parti ile ilgili şok iddia
F-16 pilotundan akılalmaz oyunF-16 pilotundan akılalmaz oyun
Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret ettiKılıçdaroğlu saldırıya uğrayan başörtülü kızı ziyaret etti
MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !MHP'de anket krizi: Hemen açıkla !
Hatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdüHatay'da kardeş cinayeti ! Uyurken öldürdü
SETA'dan Rusya'ya çok sert eleştirilerSETA'dan Rusya'ya çok sert eleştiriler
Amerikalı generalden hükümete uyarıAmerikalı generalden hükümete uyarı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS