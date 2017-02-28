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ÖMER ÇOŞKUN TOPRAĞA VERİLDİ

Ömer Çoşkun toprağa verildi

Yaptığı bitkisel karışımlarla bilinen ve dün böbrek yetmezliğinden hayatını kaybeden doktor Ömer Coşkun toprağa verildi.

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Uydu üzerinden yayın yaptığı televizyon kanallarında birçok hastalığa iyi geldiğini iddia ettiği bitkisel ilaçları satmasıyla tanınan ve dün böbrek yetmezliğinden 47 yaşında yaşamını yitiren Dr. Ömer Coşkun'un cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

Tedavi etmeye çalıştığı birçok kişinin şikayetçi olduğu Dr. Ömer Coşkun, bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle ABD'de tedavi görüyordu. Dün Türkiye'ye gelen Dr. Coşkun, rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bu sabah memleketi Adana'ya getirilen Dr. Coşkun'un cenazesi, yakınlarının katıldığı törenle Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hastaları tedavi etmek için hazırladığı ilaçları piyasaya süren Dr. Coşkun'un doçentliği yabancı dil evraklarında sahtecilik gerekçesiyle elinden alınmıştı. Dr. Coşkun, Adana Tabip Odası'ndan da ceza alınca istifa etmişti.

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KIZI KONUŞTU

Cenaze töreninde Dr. Ömer Coşkun’un yakınları güçlükle ayakta durabildi.  Ömer Coşkun'un Kızı Fatmanur Coşkun, babasının 5 ay önce Amerika’ya kızı Sümeyra Coşkun’u ziyaret etmek için gittiğini ve orada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını, hastanede de alerjisi olan bir antibiyotiğin verildiğini bu sebeple çoklu organ yetmezliği yaşadığı, en son İstanbul’da ameliyattan sonra hayatını kaybettiğini söyledi.

Ömer Çoşkun toprağa verildi

DHA
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