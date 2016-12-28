ONBİNLERCE EMEKLİNİN BEKLEDİĞİ GÜN GELDİ; ZAM VAKTİ !

Onbinlerce emeklinin beklediği gün geldi; zam vakti !

11.6 milyon emekli zamlı maaş için gün sayıyor.

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Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Tüm emekliler Ocak'ta zam alacak. SSK ve Bağkur emeklileri zam oranlarını, memur emeklileri ise enflasyon farkını 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜÎK) açıklamasıyla öğrenecek. SSK ve Bağkur emeklilerine, Ocak'ta 2016'nın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılacak. Zamlar 16 Ocak'tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak. SSK ve Bağkur emeklileri, maaşını her ayın 16'sı ile 28'i arasında alıyor. SSK ve Bağkur emeklileri zam oranmı merakla beklerken, Merkez Bankası'nm enflasyon tahminleri bunun yüzde 3.73 olacağını gösteriyor. Dün açıklanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde ise Aralık'ta enflasyonun bir miktar yüksek çıkabileceğine dikkat çekiliyor. Yüksek enflasyon daha çok zam anlamına geliyor. 

2000'DEN ÖNCEKİ DAHA AVANTAJLI

Eğer zam yüzde 3.73 olursa en düşük maaş; 2000'den önce emekli olan SSK'lıarda 1339 liradan 1389 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lüarda 798 liradan 828 liraya, Bağkur esnaf emeklüerinde 1163 liradan 1206 liraya, Bağkur tarım emeklüerinde ise 916 liradan 950 liraya yükselecek. Toplu sözleşmeyle zam alan memur emeklisinin maaşı ise Ocak'ta yüzde 3 artacak. 25 yü hizmeti olan bir memurun en düşük maaşı 1738 liraya çıkacak. Memur emeklüeri, maaşlarını her aym l'i üe 5'i arasında alıyor. 

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