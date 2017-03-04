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ÖNCE ALMANYA ŞİMDİ DE HOLLANDA

Önce Almanya şimdi de Hollanda

Almanya'dan sonra bir etkinlik iptali haberi de Hollanda'dan geldi.

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Reuters'a konuşan Hollanda hükümetinden bir yetkili, kararın Ankara'ya en kısa sürede iletileceğini söyledi. Rotterdam'da 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantıları da iptal edilmişti.

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