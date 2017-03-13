Önce canını kurtardı sonra ayakkabısını yıkadı

Adana'da polis, Seyhan Baraj Gölü'ndeki balık çiftliğinde sürüklenen kayığı kurtarmak için göle atlayınca kolu kırılan üniversite öğrencisini kurtardı, sonra da çamur olan ayakkabısını gölette temizleyip teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi öğrencisi Mehmet Özyurt Seyhan Baraj Gölü'nde kurulu olan balık çiftliğine geldi. Burada bir süre çalışma yapan Özyurt daha sonra kayığın, ipinin kopup göle açıldığını gördü. Kayığın gitmesini engellemek için göle atlayarak kayığı tutmaya çalışan Özyurt'un kolu kırıldı. Acılar içinde kalan Özyurt bağırınca balık çiftliğindeki diğer arkadaşları polisi arayıp yardım istedi.

Kısa sürede su altı polisi olay yerine gelerek Özyurt'u kurtarıp bota aldı. Polis daha sonra da Özyurt'u karaya çıkardı.

Önce montunu verdi sonra elleriyle ayakkabısını yıkadı

Polis memuru Muhammet Kadıoğlu üzerinde kıyafet olmayan ve suya girdiği için üşüyen Özyurt'a montunu verdi. Göle yakın yerler çamur olduğu için ambulans yaklaşamadı. Polis memuru, Özyurt'u ambulansa kadar getirdi. Bu sırada Özyurt ayakkabısı çamur olduğu için ambulansa böyle binmek istemedi. Polis memuru ise Özyurt'un çamurlu ayakkabılarını gölette yıkayıp ambulansa getirip bıraktı. Özyurt, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisler ise bot ile görev yerlerine döndü.