  • Türkiye düşmanları ortaya çıkıyor !
  • AB'ye sığınmacı resti ! En zayıf noktalarından vurdu
  • AB ve NATO'dan Türkiye-Hollanda açıklaması
  • Almanya iyice uçtu: Çifte vatandaşlık kaldırılsın
  • Hollanda krizinde kafa karıştıran ayrıntı
YEREL HABERLER
Adana Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ÖNCE CANINI KURTARDI SONRA AYAKKABISINI YIKADI

Önce canını kurtardı sonra ayakkabısını yıkadı

Adana'da Seyhan Baraj Gölü'ndeki kayığı kurtarmak isteyen öğrenci kolunu kırdı. Su altı polisleri önce öğrenciyi kurtardı daha sonra ayakkabısını elleriyle yıkadı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adana'da polis, Seyhan Baraj Gölü'ndeki balık çiftliğinde sürüklenen kayığı kurtarmak için göle atlayınca kolu kırılan üniversite öğrencisini kurtardı, sonra da çamur olan ayakkabısını gölette temizleyip teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Su Ürünler Fakültesi öğrencisi Mehmet Özyurt Seyhan Baraj Gölü'nde kurulu olan balık çiftliğine geldi. Burada bir süre çalışma yapan Özyurt daha sonra kayığın, ipinin kopup göle açıldığını gördü. Kayığın gitmesini engellemek için göle atlayarak kayığı tutmaya çalışan Özyurt'un kolu kırıldı. Acılar içinde kalan Özyurt bağırınca balık çiftliğindeki diğer arkadaşları polisi arayıp yardım istedi.

Kısa sürede su altı polisi olay yerine gelerek Özyurt'u kurtarıp bota aldı. Polis daha sonra da Özyurt'u karaya çıkardı.

Önce montunu verdi sonra elleriyle ayakkabısını yıkadı

Polis memuru Muhammet Kadıoğlu üzerinde kıyafet olmayan ve suya girdiği için üşüyen Özyurt'a montunu verdi. Göle yakın yerler çamur olduğu için ambulans yaklaşamadı. Polis memuru, Özyurt'u ambulansa kadar getirdi. Bu sırada Özyurt ayakkabısı çamur olduğu için ambulansa böyle binmek istemedi. Polis memuru ise Özyurt'un çamurlu ayakkabılarını gölette yıkayıp ambulansa getirip bıraktı. Özyurt, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polisler ise bot ile görev yerlerine döndü.

Önce canını kurtardı sonra ayakkabısını yıkadı

Önce canını kurtardı sonra ayakkabısını yıkadı

İHA
158
-
Eşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli olduEşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli oldu
''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !
AK Partili vekil: Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyizAK Partili vekil: Almanya ve Hollanda'ya teşekkür etmeliyiz
Ciciş Esra'ya tecavüz iddiasında şok !Ciciş Esra'ya tecavüz iddiasında şok !
İzdivaç programları için de KHK geliyorİzdivaç programları için de KHK geliyor
Seks oyuncaklı taciz mahkemelik olduSeks oyuncaklı taciz mahkemelik oldu
Türkiye'den Hollanda'ya yaptırım geliyorTürkiye'den Hollanda'ya yaptırım geliyor
İşte FETÖ'nün evlilik kataloğuİşte FETÖ'nün evlilik kataloğu
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS