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ÖNCE OĞLU ŞİMDİ DE KENDİSİ YAKALANDI !

Önce oğlu şimdi de kendisi yakalandı !

Gaziantep'te fıstık üreticilerinin kendisine emanet edip kaçtığı tüccarın ilk önce oğlu daha sonra da kendisi yakalandı.

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Gaziantep'te üreticilerin kendisine satması için emanet ettiği yaklaşık 400 ton Antep fıstığını alıp ortadan kaybolduğu iddia edilen kişi yakalandı. Fıstıkçı Beşir'in oğlu da bugün öğle saatlerinde yakalanmıştı.

Alınan bilgiye göre, kentte Antep fıstığı toptancılığı işi yapan Beşir K, bu yıl üreticilerin satması için kendisine emanet ettiği yaklaşık 400 ton Antep fıstığını alıp kaçtı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen 120 üretici Beşir K. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ekipler, kentteki çeşitli mobese kameralarını inceleyerek zanlının gizlendiği yeri tespit etti.

Ekipler tarafından gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA
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