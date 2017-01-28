ÖNCE REFERANDUM ARDINDAN SEÇİM YASALARI..

Önce referandum ardından seçim yasaları..

AK Parti'nin referandum sonrası yol haritası belli oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinden hemen sonra seçim yasalarının yenilenmesi için düğmeye basacak.

Sabah gazetesinden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre AK Parti, cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili anayasa değişikliğinin referandumda kabul edilmesinden hemen sonra seçim yasalarının yenilenmesi için düğmeye basacak. AK Parti, seçim yasalarını masaya yatırıp neler yapılabileceği üzerinde durmaya başladı. Esas çalışma ise referandumdan sonra yapılacak. Seçimlere yönelik halen Seçmen Kütükleri Yasası, Mahalli İdareler Seçimleri Yasası, Milletvekili Seçim Yasası ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası olmak üzere 4 yasa bulunuyor. AK Parti, dağınık durumda olan bu yasal düzenlemeleri tek yasada toplamayı planlıyor.

Seçim yasaları kapsamında seçim sisteminin değiştirilmesi de tartışmaya açılacak. Yapılacak çalışma kapsamında masada üç seçenek bulunacak. Bunlar dar, daraltılmış bölge seçim sistemleri ile mevcut sistemin devamı olarak sıralanıyor. Seçim sistemi yanında yüzde 10'luk seçim barajının düşürülmesi de yine üzerinde durulacak konulardan biri olacak. Barajın yüzde 7'ye çekilebileceği kulislerde konuşuluyor. Yeni sistemde cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri aynı anda yapılacak. Parti genel başkanlarının aynı anda hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olmasına ilişkin anayasa değişiklik metnine herhangi bir hüküm konulmadı. Bu sorunun çözümü için de iki seçenek bulunuyor. Yeni seçim yasasına bir hüküm konularak konu netleştirilecek. Böyle bir düzenleme olmaması halinde ise top Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geçecek. YSK verdiği karar ile ilerisi için içtihat oluşturacak.

Sabah
237
Canlı yayında intihar etti !Canlı yayında intihar etti !
Gorbaçov'dan savaş açıklamasıGorbaçov'dan savaş açıklaması
Ebru Yaşar kampanyaya destek verdiEbru Yaşar kampanyaya destek verdi
Yeğen cinayetinde büyük sır !Yeğen cinayetinde büyük sır !
İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !İl Milli Eğitim Müdürü'ne silahlı saldırı !
Türkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıtTürkiye sert çıktı ! Yunanistan jet yanıt
Almanya'nın nüfusu giderek azalıyorAlmanya'nın nüfusu giderek azalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpık yapılaşma uyarısı
Aile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyorAile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyor
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS