Şehitler Tepesi ve Ortaköy Meydan’da gerçekleşecek olan iki programla birlikte yeni yıla girmeye hazırlanan Beşiktaş Belediyesi, tüm İstanbullu ve Beşiktaşlı vatandaşları bir araya getireceği organizasyon düzenliyor.

İlk olarak 10 Aralık akşamı Vodafone Arena Stadyumu yakınlarında gerçekleşen hain saldırı sonucu hayatını kaybeden polis ve vatandaşlarımız için Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, ilçe protokol temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve semavi dinin temsilcileri ve İstanbul Başkonsolosları ile birlikte Şehitler Tepesi’ne çıkarak patlamanın gerçekleştiği saat 22.29’da şehitlerimiz için kuran-ı kerim okutup dua edecekler.

Şehitler tepesi ziyaretinin ardından ilçe protokol temsilcileri ve beraberindeki heyet ile birlikte Ortaköy Meydan’a geçecek olan Başkan Hazinedar, yeni yıla Beşiktaşlı vatandaşlarla birlikte girecek.

Yeni yıla yeni umutlarla sloganıyla birlikte tüm İstanbullu vatandaşları buluşturacağı ikinci programda Beşiktaş Belediyesi, Başkan Hazinedar öncülüğünde binlerce Beşiktaşlı vatandaş ile birlikte 10 bin dilek feneri ve 30 bin balonu gökyüzüne bırakarak tüm iyi dilekleri ve coşkuyu 2017 yılı için yaşayacak. 2017 Yılına gireceğimiz hem şehitlerimizi unutmadığımız hem de yeni yıl heyecanını yaşayacağımız iki farklı programın olacağı organizasyonda, Şehitler Tepesi’nde ve Ortaköy Meydan’da Canlı Yayın aracımız mevcut olacaktır. Frekans Bilgileri ekte yer almaktadır. Bu anlamlı günde siz değerli basın mensuplarını aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 31 Aralık Cumartesi(Yarın)

Yer: Şehitler Tepesi ve Ortaköy Meydan

Saat: Şehitler Tepesi: 22.00 Ortaköy Meydan: 23.00

İletişim: 0530 675 63 55