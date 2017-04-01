ÖNCE SEL SONRA TOPRAK KAYMASI: 100'DEN FAZLA ÖLÜ

Önce sel sonra toprak kayması: 100'den fazla ölü

Kolombiya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Bölgeyi ziyaret eden, Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, 112 kişinin hayatını kaybettiğini ve birliklerin ulusal bir acil müdahale kapsamında konuşlandırıldığını açıkladı.

Bölgede birçok ev şiddetli yağışlar nedeniyle çamur altında kaldı.

Şehirdeki, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin gece aniden başlayan yağmurdan taşmasıyla yaşanan felakette yaklaşık 200 kişinin yaralandığı aktarılırken, birçok kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Taşkın sonrası elektrik ve içme suyundan tamamen mahrum kalan şehrin bazı bölgelerinin yıkıldığı ifade edildi.

Bu arada, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos olayın ardından, Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, Sağlık Bakanı Alejandro Gaviria ve Çevre Bakanı Luis Gilberto Murillo ile bölgeye hareket etti.

AA
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