ÖNCE SEL SONRA TOPRAK KAYMASI: 200'DEN FAZLA ÖLÜ

Önce sel sonra toprak kayması: 200'den fazla ölü

Kolombiya'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında, ölü sayısı 200'ü aştı.

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Kolombiya'nın Putumayo yönetim bölgesinde meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 200'ü geçtiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki yönetim bölgesi Putumayo'nun başkenti Mocoa'yı vuran sel felaketinde en az 200 kişi hayatını kaybetti.

Kolombiya Kızıl Haçının açıkladığı rakamlara göre, afet bölgesi ilan edilen kentte halen 220 Kolombiyalıya ulaşılamıyor. 202 kişinin yaralandığı felaketten 300'ün üzerinde ailenin etkilendiği de ifade edildi.

Felaketin, bölgenin normalde 10 günde alabileceği yağmurun bir gecede yağmasıyla ortaya çıktığı değerlendirmelerine yer verilen haberlerde ayrıca, yaralıların kuzeydeki Huila yönetim bölgesinin başkenti Neiva'ya taşındığı aktarıldı.

Bu arada yerel basına konuşan bazı afetzedeler, sel gelmeden birkaç dakika önce uyarı sirenlerinin çaldığını söyledi.

Kolombiya'nın güneyindeki Mocoa şehrinde gece aniden bastıran yağmur, Mocoa, Mulato ve Sancoyaco nehirlerinin taşmasına neden olmuş, sel 17 mahalleyi sular altında bırakmıştı.

Ekvador ve Peru sınırında yer alan Putumayo yönetim bölgesinin başkenti olan Mocoa'da 45 bin kişi yaşıyor.

AA
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