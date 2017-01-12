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ÖNCE SÜRÜ SAHİBİ SONRA ÇOBAN ÖLDÜ

Önce sürü sahibi sonra çoban öldü

Isparta'da eski belediye başkanı öldükten sonra hayvanlarını otlatan çoban da hayatını kaybetti.

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Isparta’nın Sütçüler ilçesinde, dün sürü sahibi eski belediye başkanı Mehmet Kanatsız’ın, hayvanlarını otlattığı arazide ölü bulunmasının ardından, sürünün bakımını üstlenen çoban da ağılın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kesme köyünün belde statüsünde bulunduğu geçen dönem AK Parti'den belediye başkanlığı yapan ve sahibi olduğu sürüyü otlatmak için gittiği arazide ölü bulunan Mehmet Kanatsız'ın hayvanları, yakınları tarafından bakılması için köyde çobanlık yapan Osman Özkan'a teslim edildi.

Aldığı sürüyü ağıla sokan Özkan, bir süre sonra ağılın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı.

Vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine kurtarma ekipleri, Özkan'ı enkaz altından çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Özkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Çobanın cenazesi otopsi için Sütçüler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kesme'de geçen dönem belediye başkanlığı yapan ve hayvanlarını otlatmak için köyden ayrılan Mehmet Kanatsız'ın geri dönmemesi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmış, ekipler köy dışındaki arazide, Kanatsız'ı ölü bulmuştu.

AA
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