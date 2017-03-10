Onlarca bilgisayar ve cep telefonu yarı fiyatına satışta

THY Dış Hatlarda unutulan eşyaların ihalesi geçtiğimiz günlerde yapıldı. Her yıl ihaleyi alan Alican Korkmaz, bu yıl da ihaleyi aldı. Avcılar Çağatay İş Merkezi'nde yarın sabah başlayacak olan satışta, binlerce son model cep telefonları, laptop, bilgisayar, fotoğraf makinası, bebek arabaları, bebek araç koltukları, gözlükler, parfümler gibi on binlerce ürün yarı fiyatına satışa çıkacak.

Satışı gerçekleştiren Alican Kormaz, "Yarın sabah satışa çıkaracağımız ürünler piyasanın yarı fiyatından da çok düşüğüne alıcılarını bekliyor" diye konuştu.