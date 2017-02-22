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ONLARIN GÜNDEMİ DE BU: İŞÇİLERE SEKS MOLASI VERİLSİN

Onların gündemi de bu: İşçilere seks molası verilsin

İsveçli politikacı, personele çalışma saatleri içinde seks molası verilmesi için meclis önergesi sundu.

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İsveç'in Övertornea Belediyesi'nin sosyal demokrat meclis üyesi Per-Erik Muskos seksin sağlıklı yaşam faktörlerinden biri olduğunu gerekçe göstererek, personele çalışma saatleri içinde seks yapma olanağı tanınmasını isteyen meclis önergesi sundu.

Yerel meclis üyesi Muskos önergesinde kasaba nüfusunun ve doğum oranının azalmasına dikkat çekerek, "Çocuk doğumları özendirilmelidir. Ayrıca seks mükemmel bir jimnastik şekli olduğu gibi, insan mutluluğu üzerindeki olumlu etkileri de bilimsel olarak belgelenmiştir. Böylece belediye bir taşla iki kuş vurmuş olur. Bu nedenle, kasabamızdaki personel sağlıklı yaşam saatinde eve giderek partneriyle seks yapmaya teşvik etmelidir" dedi.

42 yaşındaki belediye meclis üyesi, az çocuklu ailelerinin daha fazla çocuk yapmaları isteniyorsa, birbirlerine daha fazla zaman ayırarak daha fazla seks yapmalarına izin verilmesi gerektiğini belirtti. Muskos bu doğrultuda, evli olmayan personelin de seks saatinden yararlanması gerektiğini söyledi. Muskos, bu izin için çalışanların maaşından herhangi bir kesinti yapılmamasını önerdi.

İsveçli politikacının önergesi meclis üyeleri arasında gülüşmelere neden olurken, Muskos konunun şaka yapılacak yanının da olmasına karşın kendisinin ciddi olduğunu belirtti.

"İŞVERENLER, ÇALIŞANLARINA GÜVENMEK ZORUNDA"
AFP'ye konuşan Muskos, çalışanların, mola saatini eşleriyle ya da sevgilileriyle birlikte geçirip geçirmediğini bilmelerinin ise mümkün olmayacağını kabul etti.

"Çalışanın, seks yapmak yerine, yürüyüşe çıkmayacağını garanti edemezsiniz" diyen Muskos, iş verenlerin bu konuda personellerine güvenmek zorunda olduğunu belirtti.

Muskos, sunduğu tasarının, meclisten geçmemesi için bir neden görmediğini sözlerine ekledi.

 

DHA
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