Online Plaka ile Araç Ve Hasar Kaydı Sorgulama

Teknolojinin gelişimi ve internet kullanımının yaygınlığı sebebiyle, artık birçok kamu kuruluşundaki işlemlerinizi halledebilmeniz mümkün! Bunlar arasında, Tramer sayesinde araç alacak kişinin aracı hakkındaki geçmiş dokümanları, hasar kayıt bilgileri vb. birçok detayı öğrenebilme imkanı doğmuştur. İkinci el araç almak isteyenlerin dikkatli olmalarını ve alacağı aracın kaza tutanakları ve benzeri bilgileri plaka sorgulama işlemlerini kullanması gerektiğini belirtmeliyiz.

HASAR KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

ARAÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

PLAKA SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Online sorgulamaların geniş bir alanı kapsadığını, trafik cezası, araç muayene randevusunu da dakikalar içerisinde gerçekleştirebileceğini söylemek isteriz. Noter ve kamu kuruluşlarına gitmeksizin aracınızla alakalı bilgi almak istiyorsanız Online araç sorgulama için yukarıdaki linke tıklayınız. Araç detay sorgulamaları sayesinde, aracınızı markası ve yılını öğrenebilirsiniz. Trafik ve kasko bilgilerine erişim şansınızın da olması, satın alacağınız araç hakkında gerekli bilgiyi edinmenizi sağlamaktadır. Bu işlemlerin en büyük artısı, aracınızın durumu, parça değişiklikleri, kaç kez sahip değiştirmesi gibi seçenekleri bilmenize yardımcı olacaktır.

Değişen Parça Sorgulama İşlemleri

Online sorgulama ya da SMS ile araç plaka sorgulama işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, aracınızdaki parçaların değişimi, tamir süreci ve kaç km olduğu hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Büyük hayal kırıklıkları ve sürprizler yaşamak istemiyorsanız, Online plaka sorgulama için yazımıdaki linke tıklayanız. Plaka sorgulama sisteminde bilmeniz gereken noktalar bulunmaktadır. Sigorta şirketlerinin hasarlı araç parçalarında kullanım hakları bulunmaktadır. Ancak, eşdeğer parçalara da dikkat etmek gerekiyor.

Poliçe Sorgulama İşlemleri

Araç sahiplerinin bilmesi gereken farklı konulardan birisi de, poliçe sorgulama işlemleridir. Aracınızla alakalı arıza veya kaza sonrasında, aracınızda trafik sigortası veya kasko bulunduğuna emin olmalısınız. Poliçenizin sigorta şirketinin dileği ölçüsünde kaldırılabileceğini bilmelisiniz. Ciddi problemler yaşamamanız için dikkatli olmalı ve poliçenizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Tramer ile aracınızın poliçe numarası, yürürlükte olup olmadığı ve vadesinin süresini öğrenebilirsiniz. Poliçenizin aktif olmaması durumunda yaşayacağınız her hangi bir kazada, tüm hasarın sizlerden talep edileceğini unutmamalısınız. Herhangi bir güvenlik kontrolünde aracınızın bağlanacağını ve trafikten men edilebileceğini aklınızda bulundurmalısınız.

Sorunlu bir süreç yaşamamak için yukarıda belirttiğimiz faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Aracınızın trafik sigortası bulunmuyorsa, çekici masrafı ve otopark ücreti tutarlarından sorumlu olabilirsiniz. Araç sorgulama işlemlerini gerçekleştirmediğiniz takdirde, araç sigortasının gecikme faizleri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Poliçe sorgulama işlemleri, araç sahipleri için dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir. Bu işlemlerinizi aksatmamalı ve yalnızca poliçe bilgilerinin değil, satın alacağınız araç hakkındaki bilgilere de ulaşabilirsiniz. Böylelikle, aracınızın geçmişte yaladığı kaza, hasar ve hasar dosya bilgilerine ulaşabilirsiniz. Araç satın alma işlemlerinizde yabancı birinden aldığınızda bu sorgulamaları yaparken, tanıdık birinden aldığınızda da yapmalısınız. Sadece plaka bilgilerinizi girerek, araç hasar kaydı sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve aracınızla alakalı birçok bilgiye erişebilirsiniz.

Hasar Tazminatı Sorgulama İşlemleri

Herhangi bir kaza sonrasında aracınızda oluşacak hasarın, hangi sigorta şirketi tarafından karşılanacağını öğrenmek istiyorsanız, plaka sorgulama yöntemiyle bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda, yalnızca sigorta şirketi değil şirketin açtığı hasar dosya numarası ve hasar dosyasına da ulaşabilirsiniz. Yasal prosedürler sebebiyle hasar ödemelerinizin uzun bir süreç yaşaması normal karşılanmalıdır. Yapacağınız tazminat ödemelerinin de bu sorgulamalarla ortaya çıkacağını bilmelisiniz.

Hasar miktarları konusunda sigorta şirketleriyle anlaşmazlık yaşıyorsanız, yasalar ölçüsünde sigorta şirketine başvurabilirsiniz. Sigorta şirketlerinin yanıtı sonrasında, yanıt alamıyorsanız Sigorta Tahkim Komisyonu ve farklı yasal mercilere başvurabilirsiniz. Hızlı bir sonuç almak istiyorsanız, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurmanızın, isteğini gerçekleştirmek adına önemli bir adım olduğunu bilmelisiniz. STK şikayetlerinin kabul edilmesi durumunda, heyet tarafından aleyhinizde veya lehinizde bir sonuç çıkması kaçınılmaz olacaktır. Bu süreç hakkındaki başvuru aşamaları ve detaylı bilgiye ise, Sigorta Tahkim Komisyonu başlıklı içerikten ulaşmanız mümkündür. STK’nin hizmetleri arasında, binlerce sigorta anlaşmazlıklarının kısa süreler içerisinde çözüldüğünü ve sürecin uzamasının önüne geçilerek mağduriyet yaşanmaması adına oldukça önemli bir çözüm önerisi getirmiştir.

Araç Hasar Kaydı Sorgulama İşlemleri

Satın alacağınız aracın geçmiş dokümanları hakkında bilgi sahip olmak istiyorsanız, Hasar kaydı için yazımıdaki linke tıklayınız! Online olarak işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve kısa süreler içerisinde sağlıklı sonuçlar alabilirsiniz. Aynı zamanda, SMS yöntemiyle de, bu işlemlerinizi yapabilme şansına sahipsiniz. SMS ile hasar kaydı sorgulama işlemlerinizde, plaka sorgulama yapabilmeniz için aracınızın plakasını yazmalı ve 5664’e SMS göndermelisiniz. Ülkemizde bulunan üç GSM şirketi tarafından da geçerli olan bu hizmetler 6 TL ücretle gerçekleşmektedir. Araç sorgulama sistemlerinin, aracınızın plaka değişimleri durumunda dahi eski hasar bilgilerini sunduğunu belirtmeliyiz. SMS araç sorgulama sisteminde trafik poliçesi, hasar geçmişi, vefat eden kişinin hayat sigorta poliçeleri ve kaza tespit tutanaklarına erişim sağlayabilirsiniz.

SMS araç sorgulama işlemlerinde, belirli ibareler kullanılması zorunlu kılınmıştır. Bundan dolayı, detaylı bir bilgi erişimi sağlamak için SBM resmi web sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Hasar kaydı sorgulama sistemlerinin, 2003’ten sonrasında yalnızca hasar bilgileri ile kısıtlı olduğunu da eklemek isteriz. Bu uygulamaların yalnızca 1 defaya mahsus yapılan cam değişimleri ise dikkat çekmektedir. Kaza tespit tutanağı sorgulamaları konusunda ise, kazanın içerisinde olan tarafların tutaklarına yer verildiği bilinmelidir. Bu uygulama ve sistemin Tramer adıyla bilindiğini de söylemek isteriz.

Jandarma ve polis güçlerinin tutanakları bu sistem içerisinde bulunmamaktadır. Araç hasar kaydı sorgulama işlemlerinde, kazanın boyutu, değişen parçalar, kazanın tarihi ve kazanın toplam hasar miktarı benzeri konularla birlikte KM’sinin de ücretsiz olarak sunulduğunu aklınızda bulundurmalısınız.

Aracınızın kaç km’de olduğu hakkında bilgi sahibi olmak için bu sistemi kullanabilirsiniz. TÜVTÜRK araç muayene istasyonu tarafından sağlanan bilgilerin esas alınması, bu sistemin güvenilirliğini de kanıtlar niteliktedir. Son zamanlarda ortaya çıkan hileli ve dolandırma mantığına dayalı yaklaşımlardan uzak durmalısınız. Birçok aracın km’siyle oynanarak 2.el araç alım ve satımlarında büyük sorunlar yaşanmaktadır. Bundan dolayı araç plaka sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve hile durumlarına karşı titiz ve detaycı bir yaklaşımda bulunabilirsiniz.

Araç Ve Hasar Kaydı Sorgulamalarının Avantajları Nelerdir?

İlerleyen teknolojiyle birlikte, birçok kamu ve kuruluşun online hizmetleri bulunmaktadır. Artık, kamu kurumlarında sıra beklemeniz gerek yok! E-Devlet ya da SMS aracılığıyla online hizmetlerden yararlanabilir ve aracınızla alakalı birçok bilgiye erişebilirsiniz. Araç alım ve satış işlemlerinde dikkatli olmalı ve size gerekli olan bilgilere kavuşmalısınız. Bunlar arasında, araç plaka sorgulamaları, araç hasar kayıtları, sigorta poliçeleri, cezai işlemler ve benzeri geçmişe ait dokümanları hakkında tutarlı yaklaşımlarda bulunmalısınız. Kısa süreler içerisinde, aracınızla alakalı çeşitli bilgiye kavuşmanızın, hem maddi ölçülerde bir rahatlığı, hem de manevi bir huzuru beraberinde getireceği kaçınılmaz bir gerçektir.

İnternet üzerinden online olarak aracınızla alakalı tüm detayları öğrenebilirsiniz. Araç plaka sorgulamaları, sigorta ve poliçe kayıtları, muayene ve cezai işlemleri vb. farklı detaylara ulaşabiliyor olmanız, sağlıklı sonuçlar almanız için oldukça önemlidir. Bu sebeple, online araç ve hasar kaydı sorgulamalarınızı gerçekleştirmeli ve belirli aralıklarla kontrol etmelisiniz.