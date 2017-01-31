YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

ONU GÖRÜNCE DÜNYASI BAŞINA YIKILDI !

Onu görünce dünyası başına yıkıldı !

Bursa'da 2 çocuk babası 25 yaşındaki Ahmet Bamur'un cesedi boş bir arsada bulundu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da çalıştığı fabrikaya gitmek üzere bu sabah evden ayrılan evli ve 2 çocuk babası, 25 yaşındaki Ahmet Bamur'un cesedi bir arsada bulundu. Acı haberi alınca gelen annesi Gülay Bamur'un cesede bakıp,"Bu benim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan Ahmet Bamur bu sabah işe gitmek üzere Çukurca Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Bir kolu protez olan Ahmet Bamur'un cesedi aynı mahalledeki arazide bulundu. Haber verilmesi sonucu belirtilen yere gelen 112 Acil servis ekipleri Bamur'un öldüğünü belirlerken polis ise çevrede önlem aldı.

Onu görünce dünyası başına yıkıldı !

Bu sırada bölgede önlem alan polis ekipleri cesedi görüp tanıyan bir kişiden ölen kişinin arkadaşı Ahmet Bamur olduğunu öğrendi. Polis daha sonra ölen gencin eşi Songül ve annesi Gülay Bamur'a ulaştı. Koşarak belirtilen yere gelen Gülay Bamur oğlunun cesedine bakıp "Bu benim yavrum" diyerek sinir krizi geçirirken gözyaşlarını tutamayan eşi Songül Bamur'u ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Onu görünce dünyası başına yıkıldı !

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Polis, vücudunda darp ile silah izi bulunmayan Ahmet Bamur'un cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

Onu görünce dünyası başına yıkıldı !

DHA
812
Selçuk Dereli'den bomba sözlerSelçuk Dereli'den bomba sözler
Din öğretmenine soruşturma açıldıDin öğretmenine soruşturma açıldı
Harp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyorHarp okulları 17 Şubat’ta eğitime başlıyor
"Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var""Batı'nın hedefleri arasında Türkiye var"
E-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltıE-5'te "makas" atarak kaza yapan sürücüye gözaltı
Putin'in kızdıracak fotoğraflarPutin'in kızdıracak fotoğraflar
Tanık olarak çıktı duruşmada sanık olduTanık olarak çıktı duruşmada sanık oldu
Ankara'da görenler şaştı kaldı !Ankara'da görenler şaştı kaldı !
20 günlük bebeği ile sınava girdi20 günlük bebeği ile sınava girdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS