Onu görünce dünyası başına yıkıldı !

Bursa'da çalıştığı fabrikaya gitmek üzere bu sabah evden ayrılan evli ve 2 çocuk babası, 25 yaşındaki Ahmet Bamur'un cesedi bir arsada bulundu. Acı haberi alınca gelen annesi Gülay Bamur'un cesede bakıp,"Bu benim oğlum" diyerek gözyaşı döktü.

Bursa'da tekstil fabrikasında çalışan Ahmet Bamur bu sabah işe gitmek üzere Çukurca Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Bir kolu protez olan Ahmet Bamur'un cesedi aynı mahalledeki arazide bulundu. Haber verilmesi sonucu belirtilen yere gelen 112 Acil servis ekipleri Bamur'un öldüğünü belirlerken polis ise çevrede önlem aldı.

Bu sırada bölgede önlem alan polis ekipleri cesedi görüp tanıyan bir kişiden ölen kişinin arkadaşı Ahmet Bamur olduğunu öğrendi. Polis daha sonra ölen gencin eşi Songül ve annesi Gülay Bamur'a ulaştı. Koşarak belirtilen yere gelen Gülay Bamur oğlunun cesedine bakıp "Bu benim yavrum" diyerek sinir krizi geçirirken gözyaşlarını tutamayan eşi Songül Bamur'u ise yakınları güçlükle sakinleştirdi.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı. Polis, vücudunda darp ile silah izi bulunmayan Ahmet Bamur'un cesedi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı