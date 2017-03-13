Onur Özbizerdik tutuklandı !

Onur Özbizerdik tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklandı.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Özbizerdik, soruşturma savcılığına çıkarıldı. Savcının ifadesini aldığı Özbizerdik, tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı şüpheli Özbizerdik'in, "ruhsatsız silah bulundurmak" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Ulus'ta önceki gün bir eğlence mekanının önünde görevli vale ile tartışan bir kişinin, silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşması üzerine polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sırasında silahla eğlence mekanına ateş açarak kaçan şüphelinin, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik olduğunu tespit etmişti.

Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Özbizerdik'i düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Özbizerdik daha önce de benzer suçlardan çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Özbizerdik hakkında açılan kimi davalar da devam ediyor.