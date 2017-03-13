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ONUR ÖZBİZERDİK TUTUKLANDI !

Onur Özbizerdik tutuklandı !

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Onur Özbizerdik tutuklandı.

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Onur Özbizerdik tutuklama istemiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklandı.

Gözaltında tutulduğu İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince  Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Özbizerdik, soruşturma  savcılığına çıkarıldı. Savcının ifadesini aldığı Özbizerdik, tutuklanması  talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, sorguladığı şüpheli Özbizerdik'in, "ruhsatsız silah  bulundurmak" ve "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etmek"  suçlarından tutuklanmasına hükmetti.

Ulus'ta önceki gün bir eğlence mekanının önünde görevli vale ile  tartışan bir kişinin, silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşması  üzerine polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Polis ekipleri, herhangi bir  yaralanmanın olmadığı olay sırasında silahla eğlence mekanına ateş açarak kaçan  şüphelinin, Alaattin Çakıcı'nın üvey oğlu Onur Özbizerdik olduğunu tespit  etmişti.

Organize Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüklerine bağlı  ekipler, Özbizerdik'i düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı.

Özbizerdik daha önce de benzer suçlardan çıkarıldığı mahkemelerce  tutuklanmış, bir süre sonra tahliye edilmişti. Özbizerdik hakkında açılan kimi  davalar da devam ediyor.

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