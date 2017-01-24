ONUR ÖZBİZERDİK'İN SEVGİLİSİ İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ !

Onur Özbizerdik'in sevgilisi ifadesini değiştirdi !

Onur Özbizerdik'in dövdüğü eski sevgilisi Melis Ç., tehdit edildiği için mahkemede doğruyu söyleyemediğini belirtti.

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Eski sevgilisi Melis Ç.'yi dövdüğü iddiasıyla yargılan Onur Özbizerdik davasında yeni gelişme. Mahkemede tekrar ifade veren Ç.'yi, Özbizerdik’in kendisini tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söylemediğini, karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyledi. Ç., burnunu da Özbizerdik’in kırdığını söyledi. 

Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç’ın torunu Onur Özbizerdik hakkında eski sevgilisi Melis Ç.'yi darp ettiği iddiasıyla 6 yıldan 27 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında Melis Ç., Özbizerdik’in kendisin dövdüğünü belirtmiş ancak şikayetçi olmamıştı.  

"BENİ TEHDİT ETTİ, MAHKEMEDE DOĞRUYU SÖYLEYEMEDİM"

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Davanın bugün görülen 4. Duruşmasına katılan mağdur Melis Ç., ifadesini değiştirmek istediğini söyledi. Karakolda verdiği ifadenin doğru olduğunu söyleyen Ç., “Sanık beni tehdit ettiği için mahkemede doğruyu söyleyemedim. Karakoldaki ifademin olayla ilgili doğru olduğunu belirtmek istiyorum. Ben olay sırasında yere düşmedim. Düşme sonucu yaralanmadım. Burnumu Onur kırdı” dedi. Alınan beyanların ardından mahkeme duruşmayı erteledi.

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Hürriyet
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