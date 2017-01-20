Onur Saylak'sız doğum günü !

Son dönemde ayrılacakları yönünde haberler çıkan Tuba Büyüküstün-Onur Saylak çiftinin kızları Toprak ve Maya'nın doğum günü kutlamasında, Saylak'ın yer almaması dikkati çekti.

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları Toprak ve Maya, 5 yaşına girdi. Güzel oyuncu, kızlarının yeni yaşını yakın dostları ile birlikte kutladı.

Şu sıralar 'Cesur ve Güzel dizisinde rol alan Büyüküstün, doğum günü eğlencesinde çekilen fotoğrafı İnstagram'da paylaşarak, "İyi ki doğdunuz Toprak ve Maya. Doğumgümüz kutlu olsun kızlarım. O kadar kalabalığız ki kalplerimiz aşkla dolu, dostlukla dolu. Kendileri, kalpleri, akılları bizimle olanlarla kutladık. Teşekkür ederiz" notunu yazdı.

Kutlamaya Onur Saylak katılmazken, instagram hesabından kızlarının fotoğrafını "Var mı ötesi?" notuyla paylaştı.