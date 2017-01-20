SON DAKİKAİSTANBUL EMNİYETİ'NE ROKETATARLI SALDIRI

ONUR SAYLAK'SIZ DOĞUM GÜNÜ !

Onur Saylak'sız doğum günü !

Ayrılacakları iddia edilen Tuba Büyüküstün-Onur Saylak çiftinin kızlarının doğum gününde Onur Saylak yer almadı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Son dönemde ayrılacakları yönünde haberler çıkan Tuba Büyüküstün-Onur Saylak çiftinin kızları Toprak ve Maya'nın doğum günü kutlamasında, Saylak'ın yer almaması dikkati çekti.

Tuba Büyüküstün ile Onur Saylak'ın kızları Toprak ve Maya, 5 yaşına girdi. Güzel oyuncu, kızlarının yeni yaşını yakın dostları ile birlikte kutladı.

Şu sıralar 'Cesur ve Güzel dizisinde rol alan Büyüküstün, doğum günü eğlencesinde çekilen fotoğrafı İnstagram'da paylaşarak, "İyi ki doğdunuz Toprak ve Maya. Doğumgümüz kutlu olsun kızlarım. O kadar kalabalığız ki kalplerimiz aşkla dolu, dostlukla dolu. Kendileri, kalpleri, akılları bizimle olanlarla kutladık. Teşekkür ederiz" notunu yazdı.

Kutlamaya Onur Saylak katılmazken, instagram hesabından kızlarının fotoğrafını "Var mı ötesi?" notuyla paylaştı.

845
Reina canavarı sürekli aynı soruyu soruyorReina canavarı sürekli aynı soruyu soruyor
En son görüldüğü kişi linç ediliyorduEn son görüldüğü kişi linç ediliyordu
Trump şaşırtı ! O isme ''göreve devam et'' dediTrump şaşırtı ! O isme ''göreve devam et'' dedi
Diyanet lojmanında korkutan yangınDiyanet lojmanında korkutan yangın
Bahçeli o yazar için harekete geçti!Bahçeli o yazar için harekete geçti!
Sokak ortasında silahlı çatışma !Sokak ortasında silahlı çatışma !
Yeni müfredatta Atatürk yokYeni müfredatta Atatürk yok
Asker canlı yayında bayıldıAsker canlı yayında bayıldı
FETÖ'nün peygamber ziyareti yalanıFETÖ'nün peygamber ziyareti yalanı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS