OPERASYON SONRASI POLİSLER BİRBİRİNE SARILDI

Operasyon sonrası polisler birbirine sarıldı

Reina'da katliam yapan teröristi yakalayan polisler, birbirine sarılarak kendilerini kutladılar.

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Yılbaşı gecesi Reina'da 39 kişiyi katleden teröristin yakalandığı operasyondan sonra yaşananlar kameralara yansıdı. Görüntülerde zanlının yakalanmasının ardından polislerin birbirlerine sarılarak kendilerini kutladıkları görülüyor.

SİTEDE OTURAN VATANDAŞLAR ÇEKTİ

Yılbaşı gecesi Reina'ya saldıran terörist Abdulkadir Masharipov İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonun ardından yakalandı. İstanbul Esneyurt'ta lüks bir sitede yapılan operasyona yakalanan zanlının evden çıkarılması anı sitede oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

POLİSLER BİRBİRLERİNE SARILARAK KUTLADI

Görüntülerde zanlının polislerin arasından çıkarıldığı görülüyor. Ekiplerin bir birlerine sarılarak operasyonun başarılı geçmesinden dolayı kendilerini kutladıkları görülüyor. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde ekiplerin daha sonra çevrede toplanan kalabalığı evlerine geçmesi konusunda uyardıkları görülüyor.

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