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OPERASYONDA 181 MİLYON DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 181 milyon dolar ele geçirildi

Avustralya'nın gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 181 milyon dolar ele geçirildi.

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Avustralya medyasında çıkan haberlere göre; Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde, Avustralya polisi on eve baskın gerçekleştirdi. Baskınlarda bir uyuşturucu şebekesi çökertildi. Operasyonda, 181 milyon dolar ve tıpta geniş kullanma alanı olan alkaloit türünden bir ilaç olan 300 kilogramdan fazla efedrin ele geçirildi. Ayrıca 26 ve 29 yaşlarındaki iki adam efedrin ithalatı yapmak suçundan tutuklandı.

Operasyonda 181 milyon dolar ele geçirildi

İHA
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