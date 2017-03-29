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ORADA DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Orada da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından 7 köyde önceki gün uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

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Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklama; "25 Mart 2017 tarihinde Tatvan Kaymakamlığınca 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32-ç maddesi gereğince Teknecik, Sallıca, Dönertaş, Kısıklı, Suboyu, Yumrukaya ve Sarıdal köyleri ile mezra ve bağlılarında ilan edilen sokağa çıkma yasağının, bugün (28.03.2017) saat 17.00 itibariyle kaldırılmasına karar verilmiştir. Sokağa çıkma yasağı sürecinde vatandaşlarımızın göstermiş olduğu sağduyu ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederiz" denildi. 

İHA
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