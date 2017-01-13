ORC'den seçim anketi: Bu pazar seçim olsa...

ORC Araştırma, 36 ilde 2340 kişiye "Bu Pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.
10-11Ocak'ta ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle gerçekleştirilen anket, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un "Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse seçime gidilir" açıklamasına ışık tutucak.
İşte son oranlar şöyle;
ÖNCEKİ ANKETLER NE DİYORDU ?
A&G ARAŞTIRMA:
SONAR ARAŞTIRMA:
MAK DANIŞMANLIK :
GEZİCİ ARAŞTIRMA :
GEZİCİ ARAŞTIRMA :
ORC ARAŞTIRMA :
GENAR :