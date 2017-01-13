ORC'DEN SEÇİM ANKETİ: BU PAZAR SEÇİM OLSA...

ORC'den seçim anketi: Bu pazar seçim olsa...

Erken seçim tartışmaları sürerken ORC Araştırma, son genel seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

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ORC Araştırma, 36 ilde 2340 kişiye "Bu Pazar genel seçim yapılacak olsa, oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" diye sordu.

10-11Ocak'ta ‘‘CATI-Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi’’ yöntemiyle gerçekleştirilen anket, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un "Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse seçime gidilir" açıklamasına ışık tutucak.

İşte son oranlar şöyle;

anket_4461.jpg

 

ÖNCEKİ ANKETLER NE DİYORDU ?

A&G ARAŞTIRMA:

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SONAR ARAŞTIRMA:

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

MAK DANIŞMANLIK :

seçim anketi, bu pazar seçim olsa, oy oranları, son oy oranları, ak parti oy oranı, mhp oy oranı, chp oy oranı, hdp oy oranı

GEZİCİ ARAŞTIRMA :

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GEZİCİ ARAŞTIRMA :

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ORC ARAŞTIRMA :

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GENAR :

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