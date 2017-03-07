Orduda çıplak kadın asker skandalı

ABD Deniz Kuvvetleri'nde 900 kadın askerin çıplak fotoğraflarının kapalı bir Facebook grubu tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı.

Facebook'ta yer alan 'Marines United' isimli bir sayfada yayınlanan fotoğraflar nedeniyle ABD Savunma Bakanlığı, ABD Deniz Kuvvetleri hakkında soruşturma başlattı. Paylaşılan fotoğraflarda aktif görevde bulunan ve emekli olmuş olan denizcilerin yer aldığı belirtildi.

AĞIR CEZA VERİLECEK

ABD Donanması'ndaki yetkililer, "Bu durum, bizim için yıkıcı sonuçlar doğuracak. Skandal olduğunu kabul ediyoruz. Elbette cezalar olacak ama bu skandalı unutturmaya yetmeyecek. Kadınlar çıplak fotoğraflarını çekip, arkadaşlarına neden gösterir bunu anlamakta güçlük çekiyoruz" dedi.

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