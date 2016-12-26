Ordu'da kaza kurbanı genç kızlar kurtarılamadı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Cumartesi akşamı meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 genç kızdan Sina Nur Günay vefat ederken, diğer yaralı Hilal Yiğit'in beyin ölümü gerçekleşti.

Cumartesi akşamı Altınordu ilçesi Kirazlimanı mevkisinde meydana gelen kazada Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, sürücü Büyük'ün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Günay yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki gündür yoğun bakımda bulunan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sina Nur Günay, bu sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit'in de beyin ölümü gerçekleşti.

Eski Aslancami Belde Belediye Başkanı olan ve halen Ordu Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Murat Yiğit'in kızı olan Hilal Yiğit'in organları bağışlandı.Ordu'nun Altınordu ilçesinde Cumartesi akşamı meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 genç kızdan Sina Nur Günay vefat ederken, diğer yaralı Hilal Yiğit'in beyin ölümü gerçekleşti.

Cumartesi akşamı Altınordu ilçesi Kirazlimanı mevkisinde meydana gelen kazada Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil sinyalizasyon direğine çarptı. Kazada, sürücü Büyük'ün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Günay yaralandı. Yaralanan 4 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İki gündür yoğun bakımda bulunan Ordu Özel Bilim Anadolu Sağlık Meslek Lisesi öğrencisi Sina Nur Günay, bu sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılardan Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencisi Hilal Yiğit'in de beyin ölümü gerçekleşti.

Eski Aslancami Belde Belediye Başkanı olan ve halen Ordu Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan Murat Yiğit'in kızı olan Hilal Yiğit'in organları bağışlandı.