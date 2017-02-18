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ORG. AKAR İFADE VERECEK

Org. Akar ifade verecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık sıfatıyla Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ifadesini alacak.

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15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin 7 aydır aralıksız süren soruşturmalarda ulaşılan yeni delil ve bilgiler ışığında, daha önce ifadesi alınan bazı kişilerin ifadesine yeniden başvuruluyor. Bu kapsamda, gelecek hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tanık sıfatıyla Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ifadesini bir kez daha alacak.

Habertürk'ten Helin Şahin'in haberine göre, Akar’a TSK içindeki cuntacı askerlerin böyle bir kalkışmaya hazırlandıkları yönünde duyum alıp almadığı ve ordu içinde 'FETÖ’CÜ askerlerle ilgili daha önce işlem yapılıp yapılmadığının sorulacağı belirtildi. Akar, 16 Temmuz’da verdiği ifadede 15 Temmuz akşamı Genelkurmay 2. Başkanı Org.Yaşar Güler’in makamına geldiğini anlatmış, “Bana MİT’ten gelen bilgi ile Kara Havacılık Okulu’ndan 3 helikopterin görevlendirmesiyle bir faaliyet icra edileceğini iletti. Bunun üzerine derhal tedbirleri almaya başladık” demişti.

Akar’ın emir subayı Levent Türkkan’ın “Abi” dediği tutuklu şüpheli Muhammet Uslu ile olay gecesi Akar’ı derdest eden ekibin başında bulunduğu belirtilen eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin de ikinci kez ifadeleri alındı.

Habertürk
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