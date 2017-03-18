Org. Akar tanık olarak dinlenecek

15 Temmuz Darbe girişimine ilişkin Malatya'da 7 Mart'ta başlayan davada mahkeme arar kararları açıkladı. Tutuklu sanıklardan dönemin 2.Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Avni Angun ile Ordu Komutanının koruma astsubayı olan Hacı Eyyip Özcan adli kontrol şartı ile tahliye edildi. Mahkeme ayrıca Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar ile 1 ve 2'inci Ordu Komutanlarının da tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi bir grup askerin kalkıştığı darbe girişimine ilişkin Malatya'da başlayan davada ara kararlar açıklandı. 7 Mart'ta Yakınca Kapalı Spor Salonunda oluşturulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan FETÖ/PDY davasında 9'uncu duruşma sonunda mahkeme ara kararları açıkladı.

Saat 18.20'den gece 00.00'da kadar ara veren mahkeme heyeti daha sonra ara kararları açıkladı. Mahkeme Başkanı Vedat Koç, tutuklu sanıklardan dönemin 2.Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı olan Tüm General Avni Angun ile yine dönemin 2.Ordu komutanının koruma astsubayı olan Hacı Eyyip Özcan'ın adli kontrol kararı ile tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme Başkanı Vedat Koç ayrıca soruşturmanın genişletilmesi taleplerini celse arasında değerlendirilmesin ve haklarında "Bylock" tespiti yapılan sanıkların yazışma içeriklerinin istenmesine de de karar verdi. Sanık eşlerinin de Bylock kullanıp kullanmadığının tespitinin yapılmasına da karar eren Mahkeme, iddianamede isimleri gecen ilk 39 sanık yakınlarının Bank Asya hesapların olup olmadığının da sorulmasını istedi.

Mahkemenin aldığı ara kararlar şöyle:

"İsnat edilen suçtan zarar gören TBMM Başkanlığına iddianamenin bir örneğinin gönderilmesine, sanık Adem Huduti'nin adli emanette bulunan kitaplar için naif hakim görevlendirilmesine, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın tanık olarak dinlenilmesi için Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne müzakere yazılmasına, 15 Temmuz 2016 dönemindeki 1.Ordu Komutanı, 3. Ordu Komutanı, Ege Ordu Komutanlarının tanık olarak dinlenilmesine, Adem Huduti ve bazı sanıkların askeri hat üzerinde yaptıkları belirtilen görüşmelerin belirlenebiliyorsa, bunun Genelkurmay ve ilgili komutanlıklardan istenilmesine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından 15 Temmuz darbe girişimine katılmış olan askerlerle ilgili tüm iddianamelerin istenilmesine, 1.Ordu, 3. Ordu ve Ege Ordu Komutanlıklarından darbe girişimi günü medyaya yaptıkları açıklamaların açıklama saatlerinin sorulmasına, İlk 39 sanıkla ilgili olarak sanıkların KPSS sınavına girip girmediklerinin ÖSYM'den veya KPSS davası şüphelisi olup olmadıklarını ilgili kurumlardan sorulması"

2 sanık hakkında tahliye kararı veren mahkeme heyeti geri kalan 26 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Heyet, bir sonraki duruşmayı ise 3 Nisan 2017 tarihine erteledi.

Davada 2. Ordu eski komutanı Orgeneral Adem Huduti ile birlikte 6'sı general 33 subay, 4 astsubay, 2 Uzman Çavuş ile 37 er ve erbaş sanık olarak yargılanıyor. Bugüne kadar 9 duruşma yapılan davada toplam 38 sanık savunma yaptı.