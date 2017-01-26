ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINAMADI: 6 ÖLÜ

Orman yangını kontrol altına alınamadı: 6 ölü

Şili'de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

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Güney Amerika ülkesi Şili'de kontrol altına alınamayan orman yangınlarında 6 kişi hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre, Şili İçişleri Bakanı Mario Fernandez, ülkenin orta kesimini etkileyen yangınlarda 2 polis ve 4 itfaiyecinin öldüğünü açıkladı.

4 binden fazla kişi tahliye edildi

Fernandez, yangınlarda 3 kişinin yaralandığını, 4 binden fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

240 bin hektara yakın orman kül oldu

Şili'nin Ulusal Orman Derneği de yangınlarında yok olan ormanlık alanın 238 bin hektara çıktığını duyurdu.

Yangınlardan en çok O'Higgins ve El Maule bölgelerinde kırsal alanlar etkilendi.

Yardım talep ettiler

Şilili yetkililer, ABD, Kanada, Meksika, Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Peru'dan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere uçak ve helikopter talep etti.

Kurak ve sıcak hava etkili

Şili hükümeti, pazartesi günü uzun süreli kuraklık ve 40 dereceye ulaşan hava sıcaklığının da etkisiyle büyüyen ve 100 bin hektardan fazla alanı yok eden yangınlardan etkilenen bölgelerde olağanüstü hal ilan etmişti.

100'den fazla yangın çıkmıştı

Ülke çapında hafta sonu 100'den fazla orman yangını çıkmıştı.

AA
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