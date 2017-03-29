ORMANDA CİNSEL İSTİSMARA 11 YIL 11 AY HAPİS

Ormanda cinsel istismara 11 yıl 11 ay hapis

Zonguldak'ta 17 yaşındaki mağduru ormana götürüp cinsel istismarda bulunan kişiye 11 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Zonguldak'ta, komşusuyla yolda yürürken kolundan tutup ormanlık alana götürdüğü 17 yaşındaki S.A.'ya cinsel istismara kalkıştığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 47 yaşındaki Dursun G., 11 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 31 Mart 2014 tarihinde Ayvatlar Köyü'nde meydana geldi. Dursun G., iddiaya göre komşusu 54 yaşındaki D.G. ile yolda yürüyen S.A.'ya, "Seninle bir şey konuşacağım. Benimle gel" dedi. Dursun G., engel olmak isteyen komşusunu iterek düşürürken, direnen kızı da kolundan tutup ormanlık alana götürdü. Dursun G.'nin elbiselerini yırtarak cinsel istismara kalkıştığı kız, çığlık seslerini duyan F.T.'nin gelmesi üzerine kurtulurken, Dursun G. koşarak kaçtı.  Kızın jandarmaya şikayeti üzerine gözaltına alınan Dursun G., tutuklandı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir önceki duruşmada tahliye edilen sanık Dursun G., bugünkü karar duruşmasına katılmadı.
 
Mahkeme heyeti, sanık Dursun G.'ye, mağdur S.A.'ya karşı, 'Çocuğun basit cinsel istismarına teşebbüs' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 5 yıl olmak üzere 11 yıl 8 ay, D.G.'ye karşı da 'Basit yaralama' suçundan 3 ay olmak üzere toplam 11 yıl 11 ay hapis cezası verdi.

DHA
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