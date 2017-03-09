Ormanlık alanda seks kavgası

Adana'da hamile 31 yaşındaki S.G., bu sabah yol kenarında baygın bulundu. S.G., fuhuş için tanımadığı 2 kişi ile ormanlık alana gittiğini, hamile olduğu için oral seks yapmayı teklif ettiğini, bunu kabul etmeyen aynı kişiler tarafından dövdüğünü söyledi.

Sabah merkez Seyhan İlçesi Büyükdikili Mahallesi otoyol kenarında baygın halde bir kadını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, hamile kadını Denizli Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. S.G., karakola çağrılan ambulansla Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Montu ile yüzünü kapatan S.G., tedavi altına alındı.

İlk ifadesinde Gaziantep'te yaşadığını dün Adana'ya gelip kız arkadaşıyla gün boyu gezdiğini, gece olunca da dönüş için otobüs beklediği yere gelen 2 kişinin kendini kaçırıp Çukurova İlçesi'nde ormanlık alanda tecavüz etmek istediğini ileri sürdü. Tanımadığı kişilerin direnmesi üzerine dövüp, cep telefonu ve parasını gasp ettiğini, kendisini de yol kenarına bırakıp kaçtığını ileri süren kadın, tedavisinin ardından Gasp Bürosu ekipleri tarafından tekrar sorgulandı.

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Poliste fuhuş yapmaktan kaydı bulunan kadın, polisin çapraz sorgusu üzerine ifadesini değiştirdi. Gaziantep'te hayat kadınlığı yaptığını anlatan S.G., Adana'da gece saat 03.00 sıralarında durakta beklerken yanına gelen tanımadığı 2 kişi ile birlikte olmak için anlaşıp Çukurova İlçesi'nde ormanlık alana gittiklerini, hamile olduğu için oral seks yapmayı teklif ettiğini, ancak bunu kabul etmemeleri yüzünden aralarında tartışma çıktığını ileri sürdü. Tanımadığı kişilerin kendini dövüp, yol kenarına bırakıldığını belirten kadın, tecavüz girişimi ve gasp iddialarının da doğru olmadığını, bu kişilerden de şikayetçi olmadığını söyledi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.