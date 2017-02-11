Ortaköy saldırganı Masharipov adliyeye sevk edildi

Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Masharipov'un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Masharipov, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.
İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Masharipov'un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.
Masharipov, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.