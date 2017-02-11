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ORTAKÖY SALDIRGANI MASHARİPOV ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ortaköy saldırganı Masharipov adliyeye sevk edildi

İstanbul Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdulkadir Masharipov adliyeye sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, 16 Ocak'ta Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan Masharipov'un İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

Masharipov, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü.

AA
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